‘App’ hecha en Colombia busca revolucionar el servicio de ambulancias

No es un secreto que el sector de la salud no pasa por un momento ideal. A la espera de medidas más estructurales, un colombiano sueña con revolucionar un eslabón clave de la cadena: las ambulancias.



Ambulance to Go es una ‘app’ móvil lanzada hace tres meses que le permite al personal médico actualizar el historial clínico de los pacientes (sin necesidad de internet durante los desplazamientos) y, entre otras funciones, muestra la ruta más rápida para que la ambulancia llegue a su destino. Su creador es el bogotano Ariel Moreno, un ingeniero industrial de 43 años, con estudios en administración y matemática pura, y a quien le tomó 4 años desarrollar su idea.

El sistema se compone de una aplicación móvil, ubicada en cada ambulancia de una red de atención, y de un sistema de información en la nube que administra las operaciones. La aplicación, que ya se usa en México, Chile y Colombia (Bogotá, Popayán y Pereira), registra al detalle la atención, desde la recogida del paciente hasta cuando el médico lo recibe en el destino programado.



Según Moreno, el sistema contempla tres módulos. El primero es una especie de Uber de ambulancias, el segundo es la historia clínica digital y el tercero es el de almacenamiento de medicamentos.



El módulo de transporte optimiza la operación para el paciente y la empresa. Dependiendo de si es un servicio sencillo (traslado del paciente de su casa al hospital) o si es uno redondo (que lleva al paciente a uno o más centros para exámenes y lo regresa a su casa), la ambulancia podría atender otras emergencias. “La ambulancia puede gestionar múltiples traslados de pacientes desde la ‘app’. Si en un servicio tiene que esperar cuatro horas, puede hacer dos viajes cercanos de una hora y regresar a recoger al primer usuario”, afirma el emprendedor.



Con la historia clínica digital se busca reducir los tiempos y el papeleo que se le dedican a cada paciente. Desde la aplicación, el doctor puede realizar una evaluación y un diagnóstico en unos tres minutos. Sin importar si hay o no señal de internet, se guarda toda la información para cuando vuelva a haber conexión con la base de operaciones.



El último proceso es una bodega virtual que lleva el inventario del vehículo. La aplicación tiene información sobre las cantidades mínimas y máximas de medicamentos con las que deben contar. También dispone de un semáforo de medicamentos, para saber cuáles se deben suplir con urgencia y cuáles han sido reportados por el Invima o han expirado.



