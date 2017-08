Snapchat sufre: Otra vez sus acciones pierden valor

11 de agosto 2017 , 11:08 a.m.

Desde que anunciaron su participación en el mercado, en marzo pasado, las acciones de Snap Inc no han sido estables. Este jueves, cayeron un 17 por ciento y Snapchat ha reportado que sus ingresos y crecimiento de número de usuarios no alcanzaron los pronósticos de los analistas.

Algunas de las dificultades que vive la aplicación se deben a que la competencia ha desarrollado funciones similares. Por ejemplo Instagram lanzó ‘Stories’ y generó máscaras para modificar las fotos. Incluso, Messenger de Facebook también permite crear historias disponibles por 24 horas y hacer envíos directos de los contenidos a los contactos. Esta semana, Facebook anunció el lanzamiento de ‘Watch’ un espacio para videos que hará competencia a la sección ‘Discovery’ de SnapChat.

"Hay mucha competencia fuerte y la compañía todavía no ha descubierto cómo monetizar su público (…) hasta que lo hagan, los inversores probablemente sigan decepcionados", dijo Salvatore Recco, vicepresidente ejecutivo de 50 Park Investments, un servicio de asesoría de inversión.



Snap Inc afirmó que sus usuarios activos por día alcanzaron los 173 millones en el segundo trimestre, cuando analistas habían proyectado unos 175,2 millones y el ingreso promedio por usuario fue 1,05 dólares en el trimestre, contra 1,07 dólares esperados, según FactSet, una firma de análisis de datos financieros. Cuando salieron a bolsa el 2 de marzo, debutaron con un precio por acción de 24 dólares. Pocos días después, sufrieron una baja del 9 por ciento. Después de una hora, el 10 de agosto, las acciones cayeron a 12 dólares.

Snap Inc reportó que sus ingresos se duplicaron con creces a 181,7 millones de dólares en el trimestre, pero la cifra está por debajo de los 186,2 millones previstos por analistas. La pérdida neta se amplió a 443,1 millones de dólares, o 36 centavos por acción.



