Escupitajos e insultos opacaron cabildo de la ETB

Un lamentable final tuvo la segunda jornada del cabildo abierto para conocer las posiciones a favor y en contra de la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).



Si el primer encuentro, llevado a cabo la semana pasada, brilló por las posiciones sensatas que fijaron tanto la Administración como los opositores a la venta de la ETB, el escupitajo este martes a una concejal, los insultos de todo calibre, empujones, raponazo del micrófono al presidente del Concejo, desorden y frases contra la perspectiva de género marcaron la jornada.

Hasta la calle 63 con carrera 59A fue cerrada por trabajadores de la telefónica que creyeron que la jornada se iba al piso por falta de asistentes. No fue así.



Los protagonistas de estos choques fueron identificados como extrabajadores, sindicalistas y el grupo de la iniciativa Revoquemos a Peñalosa, que desde el principio se unieron a la jornada para boicotear el debate, apoyados por algunos políticos.



La primera intervención fue del Alcalde, interrumpida en varias oportunidades. En su exposición dijo que él no gobierna ni para los pocos que estaban gritando o insultando, ni para los sindicatos, sino para Bogotá.



Pero fue la concejal Lucía Bastidas Ubaté, del partido Alianza Verde, y quien defendió de frente la venta de la ETB y la gestión de Peñalosa, la que llevó la peor parte. No solo un extrabajador la escupió en el rostro, sino que fue vejada con insultos sexistas, justo horas antes de celebrarse el Día de la Mujer.



En un video que se volvió viral en redes sociales, se ve cuando un hombre de camiseta blanca y que acompaña al grupo de sindicalistas insulta y luego escupe a la concejal Bastidas. Esa misma persona también ofendió a otros concejales con palabras soeces.



Llamó la atención que mientras un miembro de Sintrateléfonos trataba de frenar al energúmeno, el concejal del Polo Democrático Álvaro Argote Muñoz permaneció cruzado de brazos, sin mediar palabra ni asistir a su colega. Bastidas le reclamó por esa actitud. En otro video se ve cuando un hombre, también furioso, lanza objetos contra los cabildantes y luego se camufla entre los miembros de una de las revocatorias. Más tarde aparece con otro tipo de ropa, vestido con un overol de colores azul y morado.



Minutos después, uno de los jóvenes del comité promotor para la revocatoria de Peñalosa se subió a la mesa central del cabildo abierto y le arrebató el micrófono al concejal Horacio José Serpa, quien tuvo que pedir refuerzos a la Policía, pues no se sabe cómo el sujeto logró burlar los anillos de seguridad.



Fue entonces cuando el presidente de Sintrateléfonos, William Sierra Linares, y el representante a la Cámara Inti Asprilla Reyes hicieron un llamado a los sindicalistas y trabajadores a desocupar el auditorio, sin conseguirlo.



Al contrario del primer cabildo, que duró siete horas, el de este martes no pasó de cuatro. Hablaron varios concejales pero la protagonista fue la intolerancia.

‘Hoy vamos a poner la denuncia en la Fiscalía’

La concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) habló con EL TIEMPO sobre el incidente que se registró este martes en el Concejo.



¿Qué acciones va a tomar contra su agresor?



Con la Personera Distrital (Carmen Teresa Castañeda) voy a poner la denuncia ante la Fiscalía. Ahí está el video y se ve quién lo está protegiendo (al agresor). Ellos lo saben, ellos lo ayudaron a salir del auditorio. Hoy hago un llamado a todas las mujeres a que hagamos la denuncia. No podemos permitir que ni antes ni después del Día de la Mujer seamos agredidas.



¿Qué sintió?



Que esas son las agresiones que a diario recibimos las mujeres en la vía pública, en el hogar, en el espacio privado. Son parte del machismo cultural arraigado, ese que a falta de argumentos utiliza palabras agresivas, insulta y luego escupe; y muy seguramente ese hombre, con esas características, es un agresor de mujeres.



¿Le había pasado esto?



Jamás, jamás me había pasado. Estoy indignada, humillada por un escupitajo. Yo no le dije nada, él me gritaba (palabras de grueso calibre), me estaba agrediendo. Pasó otra persona y también la insultó.



¿También es una agresión con tinte homofóbico?



Es un agresor, un discriminador. Es un hombre que no tiene respeto por la diferencia, y ahí lo demostró. Yo rechazo todo tipo de discriminación de raza, sexo, religión, nada aceptable en la democracia.



Colegas que piensan diferente la defendieron...



Los concejales (Nelly Patricia) Mosquera, (Jorge) Torres, (Rubén) Torrado y (Andrés) Grillo, entre otros, pero en el video se ve al concejal (Álvaro) Argote callado y quieto. Me aterró su silencio.



BOGOTÁ