Restricción de parrillero regirá desde este viernes en Bogotá

Los gremios de motociclistas lograron en la tarde de este lunes que la administración distrital aplazara para el próximo viernes la entrada en vigencia del decreto que prohíbe el parrillero hombre en un sector de la ciudad y aceptara evaluar la inclusión de algunas modificaciones a la restricción.



El Gobierno, sin embargo no quiso pronunciarse sobre las modificaciones que se van a estudiar, y se limitó a confirmar que la norma se firmará para que entre a regir el viernes 2 de febrero.

Por ahora, la medida se mantiene tal como está en el proyecto de decreto: prohíbe que las motociclistas de 125 centímetros cúbicos o más lleven parrillero hombre de más de 14 años, en la zona comprendida entre la avenida Primero de Mayo y la calle 100 y de la avenida 68 a los cerros orientales.



El incumplimiento de esta norma implicará un comparendo por 390.600 pesos y si es en una vía principal le la inmovilización del vehículo. Tenga en cuenta que no es necesario que un policía lo aborde, si queda registrado en una cámara de video, también será sancionado.



Aunque el alcalde Enrique Peñalosa había dijo este lunes en la mañana que firmaría el decreto, tras la reunión de los funcionarios del Distrito con los delegados de los motociclistas y la Personería, aceptó aplazar la entrada en vigencia de la prohibición.



“Quiero señalar que no me gusta tener que implementar esta restricción, y tengo claro que las motos son un transporte popular, pero el crecimiento de los delitos en donde se ve involucrado un parrillero lo hacen indispensable”, dijo el Alcalde al explicar las motivaciones de la medida.



BOGOTÁ