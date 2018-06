Uruguay vs. Portugal: partidazo en los octavos de final de Rusia

Con la promesa de un duelo de alto voltaje entre dos ataques poderosos y sin un favorito claro, Uruguay y Portugal chocarán el sábado en Sochi (1 p. m. Hora Colombia) por sacar un boleto a los cuartos de final del Mundial de Rusia.

1. Final abierto

La potencialidad de ambos ataques es inmejorable. Por el lado de los portugueses un hambriento Cristiano Ronaldo va por todo en Rusia. En el bando contrario, Luis Suárez busca en esta Copa del Mundo enterrar de una vez por todas un Brasil-2014 para el olvido.



Guiados por Fernando Santos, los campeones de la Eurocopa-2016 van por sumar una nueva página de gloria antes de que comience la caída en la carrera del delantero del Real Madrid. "Uruguay es un equipo que en 2018 no ha encajado un gol (...) Creo que Portugal va a ganar, pero reconozco que viene un equipo muy fuerte", señaló Santos este viernes.



En la previa, Oscar Tabárez también confió en el poderío de la Celeste. "A este Mundial llegamos como queríamos", lanzó el 'Maestro'.

2. Ronaldo-Suárez, dos bestias del gol

Los protagonistas advierten que el árbol no puede tapar el bosque y que el partido es mucho más que un cara a cara entre CR7 -que suma cuatro tantos- y el 'Pistolero' Suárez, autor de dos anotaciones en Rusia.

"El equipo es el que tiene que jugar. Si Cristiano juega solo, Portugal va a perder", advirtió el entrenador luso. En las trincheras charrúas también se relativizó la idea de reducir el juego a un par de jugadores. Luis Suárez advirtió: "hay que ser conscientes que no juego solamente yo, o yo contra Pepe (...) En Uruguay dependemos muchísimo de cómo estemos colectivamente porque a nivel individual se puede sacar una mínima ventaja".



Suárez y compañía deberán frenar a un Portugal que arrancó a toda máquina con un electrizante 3-3 ante España, seguir con un triunfo por la mínima ante Marruecos y terminar a la baja con empate 1-1 ante Irán.

3. Defensa perfecta

Más allá de Suárez y Edinson Cavani, los sudamericanos tienen otros motivos para sonreír. Acabaron líderes del Grupo A con tres triunfos, ante Egipto, Arabia Saudí y Rusia, y su portería en cero. Y el capitán Diego Godín es uno de los puntos altos de la única retaguardia que aún no recibe goles en el Mundial.



El jugador del Atlético Madrid mueve los hilos en la defensa que salvó con buena nota la ausencia de José María Giménez ante Rusia. El compañero de Godín en el 'Atleti' volvería a la titularidad contra Portugal, tras recuperarse de molestias en su pierna derecha. Pero si un retroceso en su evolución lo relega al banco, Coates demostró frente a Rusia que está en buena forma y listo para acompañar a Martín Cáceres y Godín.



Pero Cristiano y sus compañeros, varios de ellos campeones de Europa hace dos años, serán un hueso duro de roer. "Cristiano Ronaldo está en la élite, tiene un gran potencial (...) y no lo va a marcar solo un futbolista, no va a ser solo Godín. Hay cosas que pretendemos hacer desde el punto de vista colectivo para limitarlo", desveló Tabárez en la previa al duelo.

4. La hora de los estrategas

El partido promete un duelo de pizarras entre Santos y Tabárez, que en su cuarto Mundial con Uruguay, el tercero consecutivo, busca ponerle listón a un proceso de más de 12 años. Con los ataques y defensas en foco, la clave puede estar en el mediocampo.



Uruguay ha probado varias fórmulas en el sector del campo más vulnerable y si bien en el último partido del Grupo A el 'Maestro' quedó más satisfecho en una zona en donde el más regular ha sido Rodrigo Bentancur, aún hay lugar para mejoras.

"En estos tres primeros partidos, más allá del juego, creo que estamos más cerca que nunca de lo que queremos", señaló el timonel del campeón mundial en 1930 y 1950.



En los lusos, CR7 necesitará ayuda de los creadores en el medio. William Carvalho deberá dar un salto de calidad en la creación y será bienvenida la ayuda de Ricardo Quaresma. El premio para el ganador será enfrentar al sobreviviente del choque entre Argentina y Francia.

Alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Lucas Torreira, Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Edinson Cavani.

DT: Oscar Tabárez.



Portugal: Rui Patricio - Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro - Ricardo Quaresma, Adrien Silva, William Carvalho, João Mario - André Silva, Cristiano Ronaldo.

DT: Fernando Santos.



Árbitro: César Ramos (México)





AFP