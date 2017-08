Senado vota hoy restricción al alquiler de vientres

23 de agosto 2017 , 09:36 a.m.

23 de agosto 2017 , 09:36 a.m.

En tercer debate será debatido este miércoles en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley del Centro Democrático que busca regular el tema del alquiler de vientres en el país.

La iniciativa de la senadora, y precandidata presidencial, María del Rosario Guerra y el representante Santiago Valencia, básicamente se encamina a prohibir la maternidad subrogada con fines de lucro. Es decir, no puede tenerse en cuenta como un negocio.



Por eso dentro lo aprobado hasta ahora se establece que queda prohibida en el país la maternidad subrogada con fines de lucro, es decir que no puede tenerse como un negocio, que solo se permitirá para parejas con problemas de infertilidad y, además, queda prohibida para los extranjeros.



“Solo se permite cuando el vientre es de un familiar del papá o la mamá hasta en el cuarto grado de consanguinidad y que sea de forma altruista”, dijo el representante Valencia.



Sin embargo, el inicio de su paso por el Senado, no parece que vaya a ser sencilla. Todo indica que la iniciativa tendrá modificaciones.



Algunos congresistas creen que esta debe ser una ley estatutaria, pues consideran que se están reglamentando algunos aspectos de la Constitución y por ende estiman que se debe dejar solo con la prohibición de los fines de lucro.



Es decir, que la reglamentación, caso quiénes podrían prestar el vientre, se haga posteriormente.



Según Valencia, es necesario reglamentar cuanto ante esta práctica ante el grave riesgo que existe, pues esto lleva a utilizar el cuerpo de la mujer como objeto de comercio al igual que los bebés. “Eso atenta contra la dignidad de las personas”, señaló.



“Antes de que se vuelva un problema grande como en India o México se debe regular esa práctica”, dijo.



POLÍTICA