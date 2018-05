En secreto/Candidatos amigos

Esta semana, el Canal Capital realizó un debate con los candidatos presidenciales, en el cual la discusión alcanzó a subir de tono. Pero entre algunos de los asistentes causó mucha curiosidad la familiaridad con la que se trataban en los cortes para comerciales.



No solo se llamaban por sus nombres de pila, sino que hasta se hicieron bromas. Incluso, en un momento estuvieron hablando del desgaste que generan algunos de estos encuentros. Sergio Fajardo no asistió a esta cita.

Gol bananero



Los bananeros colombianos, representados por Augura, están de plácemes. En su viaje por Europa para promocionar las ventajas de invertir en su mercado, el jugador Juan Guillermo Cuadrado los invitó al partido en el que su equipo, Juventus, le ganó al Milán y se hizo campeón de Italia. Cuadrado es oriundo del Urabá, zona bananera por excelencia.



“Para la gente del Urabá con mucho cariño”, escribió Cuadrado en una bandera de Colombia con la que los bananeros lo acompañaron en el cotejo futbolístico.



Buscan gerente sin intereses políticos

Vecol, la empresa colombiana de productos veterinarios, contrató una firma ‘cazatalentos’ para elegir al nuevo gerente, cargo que tiene un periodo fijo de dos años.



Lo que busca la junta directiva de esta empresa de economía mixta es que quien llegue a esa gerencia no tenga nada que ver con la clase política ni que venga recomendado de algún gremio o entidad que tenga intereses en el sector. De todas maneras, la idea es que esta plaza sea asignada por el próximo Presidente de la República.



Encanto del servicio

El exministro de Ambiente Gabriel Vallejo presentó su último libro titulado Servicio con pasión, en el que reveló que el promedio de satisfacción sobre el servicio al cliente en los principales 10 sectores económicos es del 54 por ciento. Por eso Vallejo habla del “encanto del servicio”.



Regalo a Venezuela

El Senado de la República le regaló a la Asamblea de Venezuela la aplicación digital con la que los ciudadanos pueden hacer seguimiento a sus deliberaciones y debates de control político.



Santos y Odebrecht

El proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara contra el presidente Juan Manuel Santos, por su supuesta relación con Odebrecht, está por concluir. Una de las hipótesis que se estudian es que no habría una culpabilidad directa del mandatario en esos supuestos aportes a su campaña por parte de la multinacional.



Por ello, la determinación de las responsabilidades, en caso de haberlas, habría que buscarlas es en la campaña, la cual es investigada por el Consejo Nacional Electoral.



Un director escritor

El hombre que se encarga de cobrarles los impuestos a los colombianos, el director de la Dian, Santiago Rojas, acaba de publicar una novela. Se llama ‘Hombre insaciable’ y narra la historia de cinco personajes atribulados por la rutina, la familia, la religión, el deseo y las expectativas de los demás, que tratan de encontrarse a sí mismos en el vacío de su soledad. La idea es que el lector termine identificándose con alguno de ellos.



La curiosidad por la marihuana

En la cumbre de gobernadores, el jueves pasado, en Bogotá, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que debe haber mayor claridad sobre la inversión y distribución de la marihuana medicinal en el país.



El ministro terminó contando una anécdota de cuando era embajador en Estados Unidos. Dijo que él nunca fue hippie, pero que, por curiosidad, se fue con su esposa a Venice Beach, en Los Ángeles (Estados Unidos), y encontró muchos locales de venta de marihuana. “Le pregunté a un señor que cómo era la cosa y me preguntó que si tenía el certificado médico. Le respondí que no tenía y me dijo ‘suba al segundo piso que allá se lo expiden’”. En medio de las risas del auditorio, Villegas reconoció que todavía tenía guardado el certificado, pero no contó si compró algo en ese local.



POLÍTICA