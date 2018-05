'Se ha esclarecido el 40 por ciento de asesinatos de líderes': Santos

En la clausura del lanzamiento del Informe Garantías de Seguridad: un año del acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos presentó avances en la protección a excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Como uno de los resultados más importantes en materia de garantías, Santos destacó el trabajo en equipo por parte de las diferentes instituciones del Estado, de las comunidades, los líderes, la comunidad internacional y los movimientos sociales.



"Hoy tenemos una tasa de esclarecimiento de más del 40 por ciento de los 261 casos que la Fiscalía ha recibido de diferentes fuentes entre enero de 2016 y abril de este año, y el esclarecimiento de más del 50 por ciento de los 170 casos verificados por la ONU durante el mismo periodo", afirmó Santos, desde un auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se realizó el evento este martes.



En todo caso, el Gobierno, aunque el presidente destacó que es un porcentaje importante por su celeridad, no está satisfecho con esa cifra. El mandatario destacó que hay 15 entidades responsables de concretar la mirada integral de seguridad con esos efectos.



"Hoy cerca de 4 mil líderes sociales y defensores de derechos humanos reciben protección –y el 60 por ciento está en zonas rurales–.", agregó el Presidente.



Estos pasos, en palabras de Santos, les demuestran a los líderes, defensores de derechos humanos y a quienes quieren construir paz, que "no están solos".



El presidente Santos resaltó también que gracias a una estrategia integral que diseñamos, el Gobierno ha "protegido 100 por ciento la vida de los excombatientes de las Farc".



En esa tarea, señaló que están protegidos más de 200 miembros de la primera línea de liderazgo de la exguerrilla, y más de 4.000 personas que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.



"Hoy no hay ningún líder o miembro de las Farc protegido –óigase bien: protegido– que haya sido asesinado o víctima de ataque", enfatizó Santos.



Sin embargo, el presidente dijo que "aparte de los protegidos, a la fecha han sido asesinados 40 miembros de las Farc acreditados".



"En el pasado, en otros procesos de paz, las cifras fueron de hasta 700 miembros muertos, pero reconocemos que uno solo es demasiado y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que no ocurran más casos", agregó.



El mandatario, a quien le quedan un poco más de dos meses en el cargo, dijo que uno de los compromisos del acuerdo suscrito con las Farc, en noviembre del 2016, está el de "de asegurar que nadie que participe en política o en la implementación del acuerdo sea víctima de las armas, y que ningún miembro de ningún partido, incluido el de la Farc, sea víctima de la violencia".



