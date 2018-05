La Registraduría, el otro ganador de las elecciones presidenciales

En la jornada de elecciones presidenciales de ayer otro de los victoriosos fue la Registraduría Nacional, que en muy pocas horas contabilizó los votos en Colombia y en el exterior.

“Fue en tiempo récord. El funcionamiento de las mesas, de los jurados, de la transmisión, la recepción y el procesamiento de resultados fue impecable, fue un trabajo en equipo”, le dijo anoche el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, a EL TIEMPO. Destacó que en el proceso hubo 3.800 funcionarios de la entidad, 25.000 supernumerarios, más los aliados tecnológicos y contratistas.

El preconteo –como se llama el proceso de contabilización de votos directamente en las mesas de votación y cuyos resultados no tienen implicaciones jurídicas, pues solo es a manera de información– comenzó casi inmediatamente después que de que se escuchó el himno nacional, a las 4 de la tarde. En ese momento, los jurados de las 11.322 mesas instaladas empezaron a contar una a una las marcaciones en los tarjetones.



Al declarar el cierre de la jornada, en rueda de prensa, el registrador anunció que en los siguientes diez minutos se iba a producir el primer boletín con resultados. Este salió antes. A las 4:08 p.m., los colombianos conocieron el primer boletín, con 88 mesas escrutadas y de ahí en adelante, fueron apareciendo rápidamente uno tras otro.





“El parte es de plena normalidad de la jornada. La logística funcionó sin inconvenientes”, dijo Galindo, quien reportó que hubo alrededor de 52 traslados de puestos de votación, cerca de 205 mesas, por razones del mal clima.



Una hora después, a las 5 p.m. el mismo registrador Galindo anunció que se había contabilizado el 94 por ciento de los votos y las campañas ganadoras empezaron a concentrarse en los sitios acordados para celebrar.



“Se ha hecho un trabajo muy sacrificado, muy dedicado y los resultados están a la vista. Todos los puestos y mesas de votación funcionaron y los colombianos pudieron acudir a las urnas”, dijo el funcionario en un breve pronunciamiento.

El registrador destacó, no obstante, que los resultados que faltaban iban a empezar a salir un poco más lentos, pero que esperaba que 15 minutos después se estaría llegando al 99 por ciento de los votos. El porcentaje restante correspondía a las zonas más apartadas y que tienen mayor dificultad de comunicación.



Faltaba muy poco para las 5:30 de la tarde cuando el balance de la Registraduría arrojó el 99,49 por ciento de los votos depositados en las urnas. Los resultados no dejaban dudas sobre las dos fórmulas que se medirán en segunda vuelta y tampoco sobre el exitoso proceso de reconteo de votos.



