Vargas Lleras reaparece en medio de pulso por el Congreso

Desde hace tres días, Germán Vargas Lleras reapareció en la escena política, pero tras bambalinas. Y lo hizo para impulsar una alianza entre su partido, Cambio Radical, y 'la U', tratando de impedir que el uribismo se alce con la mayoría de las dignidades del Congreso.

En el fondo es una lucha por el control del Congreso, que el uribismo y sus aliados quieren liderar a su manera. Vargas Lleras, quien se ha mantenido aislado desde que perdió las elecciones a la Presidencia, tampoco ha aparecido de manera persona en este episodio.



La jugada de Vargas Lleras llegó a considerar la posibilidad de que un hombre de los suyos, Germán Varón Cotrino, se le atraviese a las aspiraciones del uribismo de tener la presidencia del Senado.



La nueva jugada se dio ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos para la conformación del Congreso y la designación de Presidente del Senado, algo que todavía está en veremos.



De no lograrse un acuerdo entre las colectividades, Varón Cotrino entraría en una puja en la que están los senadores por el Centro Democrático Ernesto Macías y Paola Holguín.



Hasta las últimas horas parecía un hecho que la primera presidencia del nuevo Congreso, el cual se posesionará este viernes, la ocuparía el Centro Democrático, pero este jueves se comenzó a abrir la posibilidad que, si no hay acuerdo entre los partidos políticos, Cambio Radical se quede con ese cargo en el primer año.



Si finalmente los partidos políticos no logran acordar cómo quedará la Presidencia de Senado, se podrían presentar dos bloques en esa elección, la cual deberá hacerse este viernes.

Por un lado podrían los partidos Centro Democrático, Conservador y Liberal, que posiblemente postularían los nombres de Macías u Holguín. Esto dependerá de una reunión en la que está la bancada de ese partido, este jueves.



Y por el otro lado estaría el bloque que han formado en los últimos días Cambio Radical y el partido de 'la U', que postularía el nombre de Germán Varón Cotrino.



Para que este último pueda llegar a la Presidencia del Congreso, este viernes, el bloque de Cambio Radical y 'la U' deben conseguir el apoyo de los partidos que estarían en oposición al nuevo gobierno, es decir Polo, Alianza Verde, la coalición lista de la decencia y el partido Farc.



EL TIEMPO supo que en algunos sectores de los partidos políticos que serían opositores al gobierno del presidente electo, Iván Duque, habría interés en que el próximo presidente del Congreso no sea de origen uribista, como es el caso de Macías y Holguín.



Esta posible alianza sumaría los 55 votos necesarios para que Germán Varón Cotrino pueda ser Presidente del Congreso. Esta cuenta supone que ningún integrante de las bancadas en Senado de Cambio Radical, 'la U' y los opositores del nuevo gobierno podrían marginarse de la votación ni votar a favor de Macías u Holguín.



Sin embargo, todo esto dependerá de que en la tarde de este jueves haya un acuerdo entre los partidos políticos en la conformación del Congreso y de que Cambio Radical y 'la U' queden satisfechos con el mismo.

POLÍTICA