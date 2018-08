Qué dice apelación contra Jesús Santrich

El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, apeló la tutela que congeló los procedimientos contra la curul en esa corporación de Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc detenido y pedido en extradición.

Santrich, señalado de estar relacionado con una red de narcotráfico, acudió a este recurso luego de que la Fiscalía manifestara que, por motivos de seguridad, no era posible su traslado a ningún lugar, incluido el Congreso, donde debía asumir su escaño el pasado 20 de julio.



La Constitución indica que quienes no se hayan posesionado en esa fecha u ocho días después como congresistas se exponen a perder su investidura.



Según la apelación presentada por Chacón y conocida por EL TIEMPO, la jueza que conoció esa tutela no tenía “la competencia” para hacerlo, ya que se trata de un recurso contra la Fiscalía, el cual, según las normas, deben asumir “los tribunales superiores de distrito judicial” o los “administrativos”.

El documento también cuestiona el concepto de “fuerza mayor” que argumentó la jueza para justificar la ausencia de Santrich en la posesión del Congreso. En ese sentido, la apelación recoge la definición que hace el Código Civil de “fuerza mayor”, la cual ampara a quienes hayan estado en medio de “fenómenos de la naturaleza” o situaciones “imprevisibles”.



“Aquí no se presentó un hecho de la naturaleza, sino una acción (captura) derivada de la propia actuación (presuntamente delictiva) del señor” Santrich, reza la apelación.

Mientras se resuelve el recurso interpuesto por la Cámara, el Consejo de Estado no podría comenzar el proceso de pérdida de investidura del exguerrillero, y la curul para el partido Farc seguiría en el aire.



