‘Instalaciones de campamentos se van a usar para la reincorporación'

Las áreas en donde están las zonas veredales y en las que se culminará el proceso de dejación de armas por parte de los miembros de las Farc serán escenarios de reintegración de esa guerrilla a la vida civil.

Así lo afirmó el gerente de estas zonas, Carlos Córdoba, añadió que pese a los retrasos, las instalaciones van a ser terminadas independientemente de la llegada del día D + 180 (1 de junio), que es cuando las Farc deben culminar el proceso de dejación de armas. Los espacios serán utilizados para el proceso de reincorporación.



Este tiempo dependerá, según el funcionario, de los procesos que se necesiten en cada uno de los lugares.



Córdoba manifestó además que no hubo incumplimiento del Gobierno, pues nunca se pactó cómo iban a ser las instalaciones en las zonas.



En la mayoría de las zonas hay retrasos en la construcción de los alojamientos. ¿Qué pasa si las instalaciones no están listas para el 1 de junio?

​

Vamos a terminar las instalaciones para que puedan ser utilizadas en la reincorporación el Gobierno no los va a sacar a patadas los vamos a dejar ahí y los vamos a seguir proveyendo cosas mientras ellos reciben cosas por ejemplo el tema del subsidio nosotros vamos a seguir entregando y pagando los arriendos esto es una cosa seria. Contra el cumplimiento del día de 180 el Gobierno está en toda la disposición de utilizar esas instalaciones para el proceso de reincorporación que se necesite.



¿Es decir las Farc siguen en las zonas?

​

Hay que distinguir la vigencia de las zonas de las instalaciones que estamos construyendo, es decir las zonas se deben terminar a final de este mes con el compromiso del tema de dejación de armas y tránsito a la legalidad. Lo que tiene previsto el Gobierno es que estas instalaciones campamentarias se van a usar durante un tiempo para los temas de reincorporación de acuerdo a los temas de cada uno de los proceso que se deba hacer en cada los sitios.



¿Cómo serían esos procesos?

​

Por ejemplo si es necesario adelantar un proceso de vocación con el Sena durante 6 meses algunos campamentos pues los miembros de las Farc van a estar ahí 6 meses formándose. Ya no existe la zona, va a poder entrar Fuerza Pública, incluso podemos ver si tenemos un inspector de Policía allí. Lo que tenemos es una instalación que vamos a convertir en un censo comunitario para temas de reincorporación, pero ya no vamos a tener personas con armas, vamos a tener gente que está haciendo su tránsito en términos de reincorporación.



Es decir ¿No se alcanzó a cumplir con las instalaciones para el proceso de dejación de las armas en las zonas veredales?

​

Lo que se pactó en La Habana fue que iban a haber unas zonas para el tema de dejación de armas y tránsito a la legalidad, peor no se habló nada sobre las infraestructuras de los campamentos, de hecho lo que las Farc dijo en Cuba fue que a ellos les podían entregar unas hachas y unas motosierras y ellos tumbaban unos árboles y hacían unos cambuches y no había ningún problema.



Sin embargo a nosotros nos parece que si vamos a invitar a estas personas a la legalidad pues debemos buscar unas condiciones dignas. Pero tampoco estamos dispuestos a aceptar que ahora se quiera cobrar que el Gobierno no cumplió con una cosa que nunca se acordó.



¿Cómo se está manejando el tema de las armas en estos sitios?



Los miembros de las Farc han sido muy organizados con el tema de las armas. Cuando uno va a un campamento no ve a 300 guerrilleros caminando por ahí con sus armas, uno encuentra en la mayoría de los sitios un armerillo en donde ellos han guardado las armas y hay 3 o 5 personas que son la guardia y que están armados.



POLÍTICA