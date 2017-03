Operación tortuga a la JEP en último debate del Senado

Con los amagos de operación tortuga protagonizados por varios congresistas, la plenaria del Senado avanzó este miércoles en el trámite del proyecto que crea la justicia para la paz, pero no logró llegar a la votación definitiva.



La iniciativa que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la cual acudirán los excombatientes señalados de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, atraviesa su último debate en el Congreso.

Este miércoles fueron evacuados 28 impedimentos o peticiones de los senadores para marginarse del debate, y se expusieron las ponencias de archivo del proyecto del Centro Democrático y dos alternas: una del senador por el Polo Democrático Alexánder López y otra de su colega por Alianza Verde, Claudia López.



Tras explicar su ponencia para archivar el proyecto, el senador Jaime Amín (Centro Democrático) la retiró y la dejó como constancia, por lo cual no fue sometida a consideración de los senadores.



Las otras dos ponencias alternativas fueron derrotadas. La de Claudia López insistía en que también a los jefes de las Farc se les aplique la responsabilidad de mando en el juzgamiento de delitos cometidos por sus subalternos.



Quedó pendiente para el lunes de la próxima semana el debate y votación del texto mayoritario, el cual cuenta con el aval del Gobierno.



Ausentismo evidente

La jornada de este miércoles estuvo marcada por el ausentismo de los partidos de la coalición de gobierno y del Centro Democrático, lo que llevó a un quórum bastante apretado. Esto, pese a la presencia de buena parte del gabinete ministerial, del secretario de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, y del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.



La votación de los 28 impedimentos (casi el 30 % del Senado) se tomó más de cinco horas de sesión, ya que para conseguir los 52 votos necesarios para aprobarlos o negarlos se necesitaron hasta 10 minutos en cada caso.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó la atención sobre la demora y la ausencia de la bancada del Centro Democrático, compuesta por 20 senadores.



“Ese argumento (del Centro Democrático) de que son la Unidad Nacional y los partidos que apoyan la paz los que tienen que acompañar estos proyectos no es sustentable ni serio frente al país. O participan en las discusiones y votaciones o no participan, y eso sería legítimo, pero ese juego no hace bien”, dijo Cristo.



Las reflexiones del Ministro se extendieron a “buena parte de los integrantes de la bancada de ‘la U’”, a quienes les pidió que se hicieran presentes “en el recinto para permitir que avance la discusión” del proyecto que crea la JEP.



El copresidente de ‘la U’ Armando Benedetti defendió la presencia de sus copartidarios y dijo que “el 85 por ciento” de su partido ha votado los últimos proyectos que ha presentado el Gobierno, entre ellos “la reforma tributaria” y los que se han tramitado para implementar el acuerdo de paz de La Habana.



Quien sí habló de frente de operación tortuga de algunos senadores fue el presidente del Congreso, Óscar Mauricio Lizcano.



Para el parlamentario, aunque “la presentación de los impedimentos es normal”, lo que “sí es cierto es que algunos senadores querían aplicar una operación tortuga, y hubo necesidad de llamar la atención, porque este es un proyecto de suma importancia para la paz”. El presidente del Congreso agregó: “Puede haber inconformidades de algunos con el Gobierno, eso lo siente uno en la plenaria, pero cada caso sí hay que preguntárselo a quienes no vinieron”.



En ese sentido, la senadora Claudia López también dejó en el ambiente la idea de que podía haber un “chantaje” de algunos de los ausentistas al Gobierno. “O aquí alguien está haciendo una confesión de que era miembro de un grupo armado ilegal, o sus familiares, o que cometieron delitos en el conflicto armado, o están radicando impedimentos para dilatar y chantajear al Gobierno, y no nos tenemos que prestar a ese jueguito político”, afirmó la congresista.



Pasadas las 7 de la noche se levantó la sesión, y los senadores fueron citados para la tarde del próximo lunes. Ese día debe continuar el debate, y se espera que finalmente se dé la votación de la justicia para la paz, sobre la cual tienen los ojos puestos no solo las Farc, sino también la justicia ordinaria.



UNIDAD DE PAZ