‘Somos testigos de un proceso de paz irreversible’

Dos helicópteros M-I y un Black Hawk trajeron el viernes hasta una de las veredas más apartadas de Vista Hermosa, Meta, a un grupo de visitantes que difícilmente en la historia de esa alejada localidad y del país se podrá volver a repetir: los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Y llegaron hasta la zona verdal de La Reforma, donde permanecieron por cuatro horas, para conocer de primera mano cómo está avanzando el proceso de paz. Y hoy pueden dar fe de que vieron los avances y dificultades, pero también que esto no tiene reversa.



Casi al mediodía, las aeronaves aterrizaron en medio de un potrero, y los embajadores pusieron sus pies sobre un suelo totalmente húmedo. Gente de la alta diplomacia del mundo metida en el barro de Vista Hermosa.



Enseguida, en el comedor del área en la que está el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), que es una enorme carpa en donde los ventiladores no eran capaces de aplacar el bochorno, se hizo la primera reunión. Era para conocer lo que el MMV está haciendo.



El primero en tomar la palabra fue el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien agradeció a los miembros del Consejo por todo el apoyo recibido y destacó la importancia que tenía la visita.



Iván Márquez, quien llegó acompañado de Pastor Alape, destacó la armonía con la que el MMV está trabajando. Hizo especial énfasis en el general Javier Flórez, jefe del Comando Conjunto de Transición. “Gracias por ayudarnos a salir de la oscura noche del enfrentamiento en Colombia”, les dijo.



Por su parte, el embajador de Uruguay, Elbio Rosselli, presidente del Consejo de Seguridad, destacó la armonía en la que ahora trabajan los viejos adversarios y dijo que eso “afianza la confianza, y para el Consejo es una muestra de que el proceso va para adelante y no tiene retorno”.



La reunión, que se prolongó por cerca de una hora a pesar del bochorno, tuvo como ‘pasante’ mango y papaya picada y después sándwich.

La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, dijo que lo que está pasando demuestra que hay voluntad del Gobierno y las Farc, pero pidió: “No nos dejen solos”.



El general Javier Pérez Aquino, jefe de la Misión de Observadores de la ONU, explicó las complejidades que ha tenido el Mecanismo para operar, especialmente por asuntos geográficos y por dificultades logísticas.



Tras escuchar cómo es el trabajo del MMV, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, acompañados por el Comisionado, la canciller, María Ángela Holguín, y la embajadora ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, salieron hacia el pequeño caserío de La Cooperativa a escuchar a la gente.



La cita fue en una enramada de tejas de zinc que los fines de semana sirve como bailadero del caserío. Y como si todo estuviera preparado, tan pronto los invitados llegaron, el aguacero se desgajó. El ruido de las gotas sobre zinc obligó a subirle el volumen al sonido.



“Vinimos a escucharlos”, dijo el embajador de Uruguay, quien reiteró que el Consejo está dispuesto a seguir ayudando.



Los asistentes coincidieron en que hay que acelerar la implementación, que se requiere más inversión en la zona, y en que el proceso de paz ha sido muy beneficioso para ellos, quienes históricamente han estado azotados por el conflicto.



En medio del sudor y el sofoco, los embajadores escuchaban y tomaban nota; buena parte de ellos, ayudados por una traductora.



Y como para destacar el encuentro con la comunidad, Rosselli se despidió, dándoles las gracias “por hablar con nosotros y por construir la paz”.

El balance

Para la canciller María Ángela Holguín, esta visita “fue muy importante” para que el Consejo viera cómo está funcionando la dejación de armas y las dificultades en terreno.



Para el comisionado, lo importante es que los embajadores vieron algo que a los colombianos a veces se nos olvida, y “es que se acabó una guerra y lo que eso significa”.



Para Iván Márquez, la vista de los miembros del Consejo “es lo más destacado que le puede ocurrir a una comunidad tan olvidada”.



“Nos vamos con la sensación de que somos testigos de un proceso de paz irreversible, al cual el Consejo de Seguridad va a seguir prestando toda la asistencia requerida”, concluyó el embajador Elbio Roselli.

Ampliación de vía rápida

El Gobierno ya tiene listo el documento con el que le notificará al Congreso la prórroga de seis meses del ‘fast track’ para tramitar los proyectos que buscan implementar el acuerdo con las Farc.



Inicialmente, el procedimiento legislativo especial, que se empezó a usar desde diciembre del año pasado, estaba previsto solo por seis meses.



Pero, debido a que aún faltan por tramitarse varios de los proyectos esenciales para la paz, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que la vigencia del mecanismo deberá extenderse.



Durante la segunda fase del ‘fast track’, que se iniciará en junio, se tramitarán los proyectos de reforma política y electoral y desarrollo rural integral.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Enviado especial