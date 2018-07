Venezolanos, apuesta de los grupos ilegales en la frontera

El pasado 13 de junio hubo un bombardeo de la Fuerza Aérea contra las disidencias de las Farc en zona rural de Fortul, Arauca, el cual dejó un saldo de al menos 16 irregulares muertos. Esa fue la noticia.

Sin embargo, días después la necropsia de Medicina Legal dejó al descubierto algo que para muchos en Arauca era un secreto a voces: la presencia de venezolanos en esas estructuras armadas.



La evidencia fue contundente. Según el reporte de Medicina Legal, de los siete cuerpos identificados, cuatro son de ciudadanos del vecino país. De otros seis todavía no ha sido posible verificar su identidad.



Los cuerpos fueron trasladados hasta Villavicencio para las necropsias y hasta ahora solo se sabe que la familia de uno de los muertos ha intentado reclamar su cadáver, quien sería un militar venezolano.



En las sabanas de Arauca desde hace días se sabía que había venezolanos desempleados que estaban siendo contratados por grupos ilegales para que se incorporaran a sus filas, aprovechando la difícil situación económica en la nación vecina.



Y eso fue confirmado por el propio Ejército. “Se tiene información de inteligencia de que jóvenes venezolanos están conformando los grupos armados organizados y el Eln”, dijo el coronel Miguel Ángel Fajardo, comandante de la Brigada XVIII.



Pero no fue solo él. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, dijo que esta situación en su departamento es un secreto a voces.

Alvarado denunció que a esos jóvenes venezolanos los están contratando por pagos irrisorios que van desde los 100.000 hasta los 200.000 pesos. “Esa cifra es significativa para un venezolano, pues el salario mínimo en el país vecino apenas llega a unos 14.000 o 15.000 pesos colombianos”.



“Desafortunadamente, la llegada masiva de ciudadanos venezolanos buscando nuevas oportunidades de vida hace que en Arauca se tenga que pasar por dificultades en temas de empleo y sostenibilidad y esto hace que los venezolanos caigan en la tentación de hacer parte de los grupos armados insurgentes bajo las promesas de que allí van a conseguir algún pago”, dijo Deisson Mariño, defensor del pueblo de Arauca.



Pero no son solo las autoridades. Alfonso López, el excomandante del frente décimo de las Farc en Arauca, confirmó que “muchachos y muchachas venezolanos” están siendo contratados por las disidencias.



Recordó que hasta la zona de transición hace unos pocos días llegaron unas personas de La Victoria (estado Apure), buscando a dos jóvenes que se habían involucrado con las disidencias.



Precisamente, ante las dificultades para ubicar a los familiares de las víctimas en territorio del país vecino, Medicina Legal acudió a las emisoras de Arauca para que difundieran los nombres de las víctimas a fin de que sus familiares aparecieran para reclamar los cuerpos.



Sin embargo, no es fácil que eso ocurra. Además de las dificultades económicas de las familias venezolanas, el hecho de que tengan que pasar por la Fiscalía colombiana hace que algunos se abstengan.



Pero no ha sido lo único. Una fuente de El Amparo, en el estado Apure, un poblado ubicado frente a la capital araucana, contó que la versión que circula en esa población es que los milicianos dieron la orden de que nadie puede pasar a territorio colombiano a reclamar los cuerpos y que les prohibían hablar con los medios de comunicación.



“Lo que aquí se dice es que son seis los muertos venezolanos, cuatro de El Amparo y dos de La Victoria (caserío venezolano ubicado frente a Arauquita)”, contó la fuente.

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, dijo que por ahora los cuerpos, tanto los identificados como los que no, permanecen en las neveras en Villavicencio a la espera de que alguien llegue a reclamarlos.



Explicó que allí pueden permanecer hasta tres meses, luego, se procederá a enterrarlos. Y hasta ahora seis de ellos serán solo un registro, un número, y, posiblemente, haya cuatro venezolanos identificados a los que nadie irá a llorar.

De todas maneras, Valdés señaló que si algún pariente quiere llevar los restos hasta la frontera, Medicina Legal puede ayudar para conseguir el traslado.



En Arauca se sabe que al otro lado de la frontera está el Eln y también gente de las Farc que no quiso hacer parte del proceso de paz del Gobierno colombiano.



En esa zona del estado Apure tienen control en algunas áreas y hasta tienen campamentos. Según el comandante de la Brigada XVIII, en Arauca hay cuatro disidencias de las Farc, que en total tienen unos 80 integrantes.

¿Militar venezolano?

Solo los familiares de Kervin Jesús Martínez, un venezolano de 28 años, alcanzaron a acercarse hasta las autoridades de Arauca para tratar de recuperar su cuerpo.

EL TIEMPO supo que la esposa y la mamá del joven estuvieron haciendo gestiones para recuperar el cuerpo.



Pero tan pronto se encontraron con los costos de esto, sus ilusiones se apagaron. Por llevar los restos desde Villavicencio hasta Arauca les están cobrando 2 millones de pesos, es decir, 2.000 millones de bolívares. No hay ni cómo cargar con ese efectivo. Una fuente de El Amparo contó que hace poco Martínez era “un infante de marina venezolano que estaba en la base de Puerto Cabello”.



