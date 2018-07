En más de 50 ciudades se vivió la 'velatón' por asesinato de líderes

El repudio al asesinato de líderes sociales defensores de derechos humanos y de procesos de restitución de tierras –seis en los últimos cuatro días–, así como las amenazas a estos y a líderes políticos, llevaron a que colombianos en más de 50 ciudades del país y del mundo se unieran a la llamada ‘velatón nacional’, con la consigna #NosEstánMatando, con la que se buscaba enviar una voz de rechazo a esta serie de asesinatos.

El fenómeno ha cobrado las vidas de 119 líderes en lo corrido de 2018, según cifras de Indepaz.



Desde Sídney (Australia) hasta ciudades europeas como París (Francia), Madrid (España) y Berlín (Alemania), colombianos indignados con la oleada de violencia encendieron velas y pintaron pancartas para hacer sentir su voz de rechazo.



En el país, la jornada se inició a las seis de la tarde en las principales plazas de las ciudades capitales.



Las manifestaciones fueron emotivas en su mayoría. Mientras algunos encendían velas en homenaje a los líderes asesinados, otros mostraban pancartas con rostros de varios de los líderes muertos y gritaban consignas en contra de la violencia.



En Cali, en la plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle, se iluminaron velas, linternas y celulares para unirse a esa jornada nacional.

También en la plaza de Cayzedo resonó el llamado por las víctimas.



En Cauca y Nariño hubo diversas expresiones contra la violencia.



En Argelia, en cuya zona rural fueron asesinados siete hombres esta semana, se hizo un llamado al Gobierno para que evite el regreso del crimen.



Otra ciudad donde se vivió la jornada fue Bucaramanga, Santander. Allí, cerca de 200 personas se concentraron en el parque San Pío y encendieron sus velas como un acto “de fe en la vida para la dignidad y la justicia”.



Aunque en Santander no hay reportes de líderes víctimas, ciudadanos de esta región se unieron a las voces de rechazo que resuenan en todo el país.



Una de las manifestaciones más multitudinarias se realizó en Medellín. Cientos de personas se conglomeraron en el parque de los Deseos, con velas blancas que iluminaron la tarde noche y clamaron por frenar el derramamiento de sangre.



Las personas, al unísono, repitieron consignas como “No más líderes sociales en el campo asesinados” o No más falsos positivos, no más crímenes de Estado”. Durante el plantón también se vieron pancartas con mensajes como ‘¿Será posible que antes de que nos maten a todos, seamos capaces de reaccionar?’.



En Bogotá, además de los cientos de velas encendidas en la plaza de Bolívar, la característica principal fueron las figuras de cartón con los rostros de líderes sociales y pancartas con mensajes contra la violencia que rodearon el lugar.



Como primera medida, tras el incremento en los asesinatos, el presidente Juan Manuel Santos convocó para el próximo martes a la Comisión de Garantías de Seguridad, con el fin de evaluar qué está ocurriendo y encontrar soluciones.



En la Comisión de Garantías de Seguridad tienen asiento las principales entidades del Estado encargadas de brindar seguridad y prestar asistencia a las víctimas. También hacen parte de esta instancia los órganos de control.



