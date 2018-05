Trasladan a Santrich a sede del Episcopado; mantiene huelga de hambre

El exguerrillero Jesús Santrich fue trasladado a la sede del Episcopado colombiano, ubicada en el occidente de Bogotá, debido a la condición de salud en la que se encuentra a causa de la huelga de hambre que ajusta un mes.

El traslado se generó en la noche de este jueves con el objetivo de que el exguerrillero no regrese a la cárcel La Picota, pero también para preservar su salud. Sin embargo, no levantará la huelga de hambre hasta que no se solucione su situación judicial, donde está siendo investigado por narcotráfico luego de la firma de la Paz.

Diferentes sectores hacen un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que no autorice la extradición de Santrich y así garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.



