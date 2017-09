En la noche de este viernes, Rodrigo Londoño, jefe máximo de las Farc, cerró con un discurso el lanzamiento del partido político de esa organización en la plaza de Bolívar de Bogotá.



"Queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente", dijo ante miles de los asistentes que llegaron al centro de la capital del país, para luego exponer alguna de las banderas que defenderán como partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como la lucha contra la corrupción; la protección de las minorías, las mujeres y del medio ambiente, y el derecho a la salud y a la educación de los colombianos.

"Cada mañana nos despertamos con un nuevo escándalo de corrupción, en el que un personaje distinto de la élite gobernante aparece involucrado en gigantescos desfalcos, poniendo al desnudo el altísimo grado de descomposición que se esconde en los distintos poderes públicos", dijo.



Agregó en su transformación a partido político, esperan que tengan todas las garantías de seguridad del caso. "No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas, que ninguna madre vuelva a derramar lágrimas por su hijo o hija violentados. Por ello no vacilamos para extender nuestras manos en señal de perdón y reconciliación, queremos una Colombia sin odios, venimos a profesar la paz y el amor fraternal de compatriotas",



De igual forma, dijo que las Farc han cumplido sus conmpromisos adquirido en el acuerdo de paz de La Habana, algo todavía pendiente por parte del Estado.



"Son numerosas las demostraciones cumplidas por nosotros en ese sentido. Cesamos todos los fuegos, nos ubicamos en las zonas y puntos transitorios, hicimos completa dejación de las armas, entregamos el inventario de nuestra economía de guerra e iniciamos el proceso de entrega de todos nuestros bienes. Damos ahora el paso de nuestra conversión en partido político legal. Ojalá el Estado colombiano hubiera mostrado igual diligencia en el cumplimiento de sus compromisos", aseguró.



Asimismo, el jefe máximo de las Farc, dijo que no le temen a la justicia. "Por el contrario, clamamos por ella. Por un país en el que la impunidad desaparezca para siempre, con indiferencia del estrato social del responsable o de su condición política".



Finalizó con las siguientes palabras: "Nuestra propuesta es unirnos por un país mejor, justo, democrático, soberano y en paz. No lo conseguiremos si no luchamos unidos por él, con una fe absoluta en conquistarlo. Hoy somos un partido que nace, en un mañana no lejano seremos millones y millones en una Nueva Colombia".



Este viernes, las Farc programaron un concierto en la plaza de Bolívar de Bogotá. Totó la Momposina, fue una de las artistas invitadas.



