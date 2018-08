Terminan negociaciones de Eln con gobierno Santos sin cese del fuego

Los equipos negociadores del Gobierno y del Eln, en La Habana (Cuba), no lograron llegar a acuerdos sobre el cese del fuego, como se esperaba, al término del sexto ciclo de diálogos de paz que da fin a esas conversaciones entre esa guerrilla y los delegados del presidente Juan Manuel Santos.



Aunque Gustavo Bell, jefe negociador del Gobierno, y Pablo Beltrán, del Eln, resaltaron la importancia del camino recorrido durante estos diálogos y reiteraron la importancia de esta vía, como solución política, para poner fin al conflicto, reconocieron este miércoles que no se llegaron a "acuerdos completos".

El único cese al fuego bilateral que se desarrolló durante los diálogos fue entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, sin embargo las partes no lograron acordar un nuevo cese. "Avanzamos en la precisión de los elementos necesarios para sentar las bases de un nuevo acuerdo, quedando pendiente concertar otros que permitirán su implementación y hacer más efectivo el trabajo del Mecanismo de Veeduría y Verificación", señalaron.



Las delegaciones de paz en La Habana, donde se surtió el último trayecto de esas negociaciones, tampoco lograron un acuerdo sobre el punto de participación de la sociedad, el primero de seis de la agenda pactada el 20 de marzo del 2016.



En todo caso, ambas partes señalaron que lograron definir sus fundamentos. "Concertamos que será transversal y articulará los puntos de la Agenda: democracia para la paz, transformaciones para la paz y víctimas. Tendrá un carácter amplio, plural, transparente, e identidad propia", señaló el Gobierno y el Eln.



De esta forma, las negociaciones con el Eln quedan en manos del presidente electo Iván Duque, quien ha dicho que la única forma para dialogar es que esa guerrilla se concentre previamente y suspenda todo tipo de accionar violento.



Este proceso inició con acercamientos en el 2012, avanzó a una fase exploratoria y confidencial en 2014, e instaló la fase pública en febrero de 2017.



"Los dos temas principales que nos ocuparon en los ciclos Quinto y Sexto han sido acordar un nuevo Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional, y el diseño del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. En ambos temas hemos logrado un acumulado que constituye un valioso activo de la Mesa y del país, pues a él han contribuido diversas organizaciones sociales de las diferentes regiones de nuestra geografía", dijo Ivan Mora, garante de Cuba, quien fue el encargado de leer el comunicado conjunto.



Ambas partes concluyen su declaración: "Si bien no llegamos en este ciclo a acuerdos completos sobre partipación y cese al fuego, el camino recorrido hacia ellos es muy significativo. Tenemos la certeza de que al persistir con voluntad y compromiso facilitaremos un impulso decisivo hacia el desarrollo de la Agenda de Diálogos".



Para el Eln el Gobierno no se dispuso a pactar los compromisos de protección a los líderes y comunidades afectadas por la violencia durante un nuevo Cese al Fuego Bilateral Temporal.



Sin embargo, para el equipo oficial, como lo señaló uno de sus negociadores, Roy Barreras: "el Eln no supo leer la conyuntura de transición política, fue un error su negativa a condiciones de cese, exígimos no más secuestros atentados y hostilidades y así también lo hará sin duda el nuevo Gobierno. Qué ganaron aplazando esas decisiones. Ojalá no pierda espacio la paz por ese error".



REDACCIÓN PAZ