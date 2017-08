Si aceptan que violencia fue de ambos lados, se rompería polarización

Samuel Richards, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, es un experto en un asunto que hace humanos a los humanos: el diálogo. Su mérito es que lo ha facilitado en contextos hostiles, desde peligrosos territorios de Pakistán hasta en la conflictiva franja de Gaza.

Hace cuatro años es consultor de la Otán. Ha trabajado con soldados que han combatido en Irak y Afganistán con un método de empatía que impulsa desde su organización World in Conversation, con presencia en 30 países.



En el marco de los 40 años de la Universidad Ecci, Richards vino a Colombia para crear un “ejército de facilitadores de diálogo”, que ya cuenta con 2.005 personas en todo el mundo. En una charla con EL TIEMPO, analiza cómo el país puede romper la polarización.



¿Cree posible que quienes aún llaman terroristas a los excombatientes de las Farc, como el partido de oposición Centro Democrático, pueden sentarse a hablar con ellos?

Si miembros de la oposición se sientan con los de las Farc para dialogar van a experimentar la humanización.



En el centro del diálogo deben estar las personas. Las personas con ideas extremas definen una narrativa de la conversación que no es correcta, lo correcto es ver a quienes quieren entender a otros.



Y qué les diría...

Si esas personas mantienen esa posición, nada cambia, se seguirán viendo como enemigos y eso significa que seguirá el conflicto. La sola conversación es interesante, inclusive si estás en desacuerdo con tu interlocutor.



Según su experiencia, ¿cómo los colombianos se pueden reconciliar con los excombatientes que cometieron crímenes graves?

Reconociendo que los militares también cometieron crímenes terribles contra miembros de esa guerrilla y colombianos inocentes. Una vez se acepta que la violencia fue de ambos lados, se puede entender la perspectiva del otro. Eso se hace persona por persona, no repentinamente de la sociedad entera. Esa es la razón por la cual han salido adelante los procesos de paz de Irlanda del Norte y Sudáfrica.



¿Cómo se puede romper la polarización del país en torno a la paz con las Farc?

La única forma es ver que las ideas de cada posición son mucho más complejas de lo que se imagina. Los argumentos que mantienen la polarización puede que no se muevan, pero con el diálogo las personas van a ver la complejidad para seguir adelante. La complejidad es el antídoto contra la polarización.



JUAN CAMILO PEDRAZA

Redacción Paz