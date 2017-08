'Si listado no es serio hay consecuencias penales para jefes de Farc' 

Este jueves, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, se mostró de acuerdo con la denuncia que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien calificó el inventario de bienes entregado por las Farc de “inútil”.

“Comparto lo que ha dicho el Fiscal. Me parece que si el contenido (del inventario de bienes) es lo que el Fiscal ha dicho, pues es realmente una burla para las víctimas y no tiene ningún sentido ni ningún propósito que hagan esa manifestación”.



Pardo, quien además integra la Comisión de Seguimiento al acuerdo de paz, agregó que “los bienes de las Farc son para la reparación de las víctimas y deben ser relacionados con toda la seriedad. Si no lo hacen hay consecuencias jurídicas y penales, básicamente, sobre el secretariado”.



Según el fiscal Martínez, los bienes en el listado entregado por esa exguerrilla, a través del conducto de la misión de la ONU en el país, no se encuentran plenamente identificados.



Asimismo el ministro del Posconflicto dijo que el asunto de la entrega correcta del listado de activos de la exguerrilla "no es un tema de conejo sino de responsabilidad penal, hasta el 15 de agosto han debido entregar el inventario de bienes" y enfatizó en que "lo que no esté inventariado ahí es sujeto a las normas de extinción y las consecuencias penales para las personas.



Este miércoles, en una carta dirigida al ministro Guillermo Rivera, Martínez aseguró que el listado de bienes que entregó esta organización "se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados".



Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que esta semana el Gobierno Nacional expedirá un decreto en el que se creará una comisión para verificar el listado de bienes entregado por las Farc.



En virtud del Acuerdo de Paz de La Habana, los bienes y activos de las Farc serán para la reparación de las víctimas. Para ese fin, se creará un patrimonio autónomo que los administrará.



"Los bienes son para reparación material de las víctimas, eso está contenido tanto en los acuerdos como en las leyes que desarrollan esta norma y eso está suficientemente claro", finalizó Pardo.



REDACCIÓN PAZ