'Implementación será difícil si políticos no actúan con grandeza'

Sergio Jaramillo Caro, quien desde su cargo de alto comisionado para la Paz se convirtió en uno de los arquitectos del acuerdo que se firmó con las Farc para la dejación de las armas, sin duda el hecho político más importante del 2016, habló con EL TIEMPO sobre las dificultades para hacer realidad este camino que permita pasar, ahora sí, la página del conflicto. (Lea también: Congreso aprobó ley de amnistía a excombatientes de Farc y militares)

¿Qué cosas buenas le dejó el 2016?

Evidentemente este no fue un año fácil. Pero no perdamos la perspectiva: en el 2016 se terminó un conflicto de cincuenta años, una noticia que pocos o nadie creía. Se acabó la guerra que tantos muertos nos costó y se nos abre la oportunidad de la paz. ¿Qué más puede uno pedir?

¿Por qué era tan importante la aprobación de la ley de amnistía este año?

El Derecho Internacional Humanitario alienta a los gobiernos a otorgar amnistías a la terminación de un conflicto, y eso es natural. Se trata de que quienes estaban en armas tengan la seguridad jurídica necesaria para dar el paso a la vida civil, de que el país encuentre caminos a la reconciliación y de que se abra el espacio para fortalecer el Estado de derecho en el territorio. El caso nuestro es igual. Ahora las Farc deben entrar a las zonas y dejar las armas para poder recibir la amnistía.

¿Qué falta para que las zonas de ubicación estén listas?

El plebiscito paralizó la implementación. El Gobierno legalmente no se podía gastar un peso en la preparación de las zonas hasta tanto no hubiera un nuevo acuerdo, y eso solo ocurrió el 24 de noviembre.

Además, los problemas para montar la logística en 26 zonas tan remotas son todos: las carreteras están en pésimo estado, la gente no siempre quiere arrendar su tierra para poner un campamento de las Farc o pide un dineral, no hay agua suficiente, etc. Esa es la realidad.

Nunca habíamos enfrentado un reto igual, por eso hay un equipo interinstitucional de la Presidencia, impulsado por la Secretaría General, para coordinar los esfuerzos. Eso está funcionando bien. Por otra parte, las discusiones con las Farc, como siempre, han sido largas y van desde la ubicación misma de las zonas hasta los materiales con los que se construirán los campamentos. Hasta ahora se están destrabando las cosas, en estos días los proveedores contratados por el Gobierno comenzarán a entregarles a las Farc los materiales para que construyan sus campamentos.(Además: Personeros piden más seguridad en zonas donde estarán las Farc)

En la mayoría de los casos, las Farc están preagrupadas a pocos kilómetros de esos lugares; y donde no, ya se están moviendo.

¿Cómo quedó el nuevo cronograma que se acordó con las Farc para ello?

La construcción de los campamentos debe comenzar en nueve zonas antes del 31 de diciembre y en el resto antes del 10 de enero. Las Farc ingresarán gradualmente a las zonas.

¿Qué tan cierto es que en las zonas en las que estaban las Farc están llegando nuevos hombres armados?

El mayor problema de Colombia sigue siendo el mismo: la capacidad del Estado de ejercer autoridad en el territorio y de garantizar por igual los derechos de todos. La paz nos abre una enorme ventana de oportunidad, pero si la implementación no procede con velocidad y se garantiza la seguridad en los territorios, otros –narcos, bacrim, autoridades corruptas– harán lo posible para cerrarla. (También: Todo listo para el inicio de la concentración de las Farc)

¿Qué debe hacer el Estado con comandantes disidentes de las Farc como ‘Jhon 40’ y ‘Gentil Duarte’?

Las Farc ya dijeron que esos comandantes ya no están en su organización. Más temprano que tarde el Estado les echará mano, a ellos y a todos los que no sigan el camino de la paz.

¿Cómo se imagina el país dentro de un año?

La sociedad colombiana, y sobre todo la política, tiene que tomar una decisión. En el 2017 podemos darle un vuelco a este país, tenemos todos los elementos para hacerlo. Eso lo entienden afuera. Mientras tanto, aquí seguimos en la política con ‘p’ muy minúscula. Mientras nuestros políticos no sean capaces de actuar con grandeza y generosidad y no tengan otro interés que asegurar su tajada de poder en el 2018, la implementación va a ser muy difícil y los riesgos no van a ser pocos.

Irán a puntos en Antioquia

Aunque el mecanismo de verificación que hace el seguimiento al cumplimiento de las reglas del cese del fuego, en los puntos de preagrupamiento y luego donde se ubicarán las Farc para su desarme, encontró que en Yondó, Antioquia, hubo una “transgresión relevante” de un guerrillero, desmintió las denuncias hechas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. (Lea: Gobernador y alcaldes se contradicen sobre zonas de preagrupamiento)

Esa instancia, coordinada por la ONU, constató que no hubo hechos de prostitución por parte de la guerrilla, como lo había sugerido Pérez. Indicó que solo un guerrillero, “sin uniforme y desarmado, tuvo una discusión hostil con una joven”. En todo caso, el alto comisionado Sergio Jaramillo informó que el Gobernador hará visitas desde hoy hasta el 4 de enero a los 11 puntos de Antioquia en compañía del mecanismo. “Las Farc no pueden impedirle que vaya a donde quiera, es la autoridad en su departamento. Si de algo nos cuidamos en este proceso fue de no crear ningún tipo de despeje”, dijo Jaramillo, ante la negativa de la guerrilla de recibir a Pérez en esos sitios.

