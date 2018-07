Santrich no obtuvo permiso, pero estará por videoconferencia en la JEP

La Fiscalía no autorizó el traslado del exjefe de las Farc Jesús Santrich desde la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido tras ser pedido en extradición por autoridades de Estados Unidos, a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá para que acuda al llamado de esta justicia especial a una diligencia que dará inicio a un proceso contra él y otros 30 antiguos miembros del secretariado y estado mayor de esa guerrilla por el delito de secuestro.

El ente acusador argumentó que ese traslado no se autorizó “por razones de seguridad”, pero le puso de presente a Santrich que ponía a su disposición los medios técnicos necesarios a fin de que pueda participar en esa audiencia, por ejemplo, a través de videoconferencia.



Gustavo Gallardo, abogado de Santrich para este trámite de extradición en el que se lo sindica de conspirar para el envío de cocaína a Estados Unidos, le dijo a EL TIEMPO que la entidad que debe decidir este traslado es el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y no la Fiscalía.



“La JEP solicitó el traslado al Inpec, pues este es un proceso totalmente distinto al de extradición. El Fiscal únicamente conoce de las medidas respecto de la extradición, no de lo demás. Así lo dejó claro la Corte Constitucional. Entonces la JEP tiene el deber de hacerlo comparecer en la audiencia”, señaló Gallardo.



En todo caso, este abogado, quien también representará a otros excomandantes en este proceso por secuestro ante la JEP, espera que su cliente llegue a la diligencia de esta tarde, entre otras cosas, para que le entregue el poder con el fin de que pueda representarlo ante la justicia especial.



Gallardo también señaló que el lunes pasado radicó un memorial ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, instancia de la JEP que citó a los 31 exjefes guerrilleros, en el que Santrich manifestaba su voluntad de acudir a ese llamado de manera personal.



En efecto, la noche de este jueves, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que tiene la custodia del exjefe guerrillero, no había recibido ninguna comunicación para realizar el traslado a esa diligencia. Esa entidad señaló que a pesar de que tiene el cuidado de Santrich, es la Fiscalía la que debe autorizar el traslado.



El Inpec señaló que solo tiene competencia para este tipo de traslados de quienes tengan condenas vigentes, y en el caso de Santrich, al no haber sido condenado y tener un pedido de extradición, es el ente acusador el competente para otorgar este tipo de permisos.



REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com