‘Esperamos que el Congreso no les falle a las víctimas’: Santos

Luego de que la Corte Constitucional aprobara con 7 votos a favor, la aprobación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el presidente Juan Manuel Santos dijo en su alocución que ahora “la paz de Colombia –así de sencillo– está ahora en la cancha del Congreso”.



Santos hizo un llamado al Congreso y le pidió aprobar las normas que hacen parte del acuerdo de paz con las Farc. “Nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental”, dijo el mandatario.

Además, pidió que intereses políticos no intervengan ni empañen el “trabajo que han cumplido hasta ahora”.



El mandatario también expresó no tener ninguna clase de igualdad con los pensamientos de las Farc, pero pidió que sean los colombianos quienes decidan si se aceptan o no sus propuestas. “Yo entiendo que muchos colombianos no les guste que miembros del antiguo secretariado de las FARC, responsables de crímenes atroces, sean ahora candidatos. A mí tampoco me gusta. Nunca he comulgado con lo que piensan y representan. Por eso los he combatido toda mi vida. Nunca nadie les dio más duro cuando estábamos en guerra. Y, si pudiera, los combatiría en las plazas públicas con la misma contundencia con la que los combatí en el plano militar. Esa es la fuerza y el vigor de la democracia”.



Asimismo, el presidente calificó que este es el “Congreso de la Paz”.



Tras mas de 10 horas de debate, la Corte Constitucional decidió avalar la Justicia Especial para la Paz (JEP) que nació con el Acto Legislativo 01 del 2017.



El fallo del alto tribunal trajo condicionamientos para la prohibición de la extradición pues los exguerrilleros que reincidan podrían ser extraditados, y también condicionaría la participación de jueces extranjeros en el Tribunal de Paz.



ELTIEMPO.COM