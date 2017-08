En el foro propuesto por EL TIEMPO y la Conferencia Episcopal de Colombia, el cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar, se refirió a la visita del papa Francisco a nuestro país, definiéndola como un mensaje de amor. Su discurso estuvo enmarcado por su mensaje sobre la paz y la reconciliación.



Durante el conversatorio, monseñor Salazar afirmó: "Qué bueno que la visita del santo padre nos ayude a vencer la polarización política".



En estos últimos años, el país ha vivido una de las más fuertes etapas de polarización por el enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, entre otras razones, por el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.



Además, Colombia ha entrado en un año preelectoral de profunda controversia política.

“El Papa nos visita sencillamente para hacer con su palabra, su presencia y sus actos un testimonio muy claro de que Dios ama al mundo y Colombia está llamada a recibir ese amor del padre”, añadió.



Durante su intervención, el cardenal primado se refirió a la paz como algo que no se logra en un acuerdo, sino como algo que se construye entre todos y a diario.



“La paz es el bien supremo y es algo que tiene que ser construido permanentemente no es algo que se da o se obtiene en un acuerdo, no es algo que está allí sencillamente, es algo que tenemos que buscar y construir entre todos y construir con una voluntad abierta a todo lo que implica la paz”.

El cardenal se refirió a que Colombia debe acoger el mensaje de amor y el llamado a la equidad que trae el papa Francisco, refiriéndose a que en la visita del papa Pablo Sexto, en 1968, en su criterio el país no recibió el mensaje.

Salazar manifestó: "Vivimos en un país donde no se reciben los mensajes de buena manera, todo se tergiversa".



"Me atrevo a decir que el Papa no quiso venir antes de que se firmara el acuerdo de paz, el decidió venir en este punto para blindar el acuerdo. Él no quería entrar en el proceso de diálogo de las partes", agregó.



Finalmente, el cardenal afirmó: "Si nos comprometiéramos a empeñarnos en la construcción de la paz, las diferentes propuestas que se debaten en un ambiente de escucha, de llegar a acuerdos fundamentales. No en este ambiente de confrontación terrible que estamos viviendo".



Por su parte, el embajador ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar, dijo que el Papa dice: “No más guerra (…), la guerra llama a la violencia y se debe tener la inteligencia y la perspicacia en quienes están interesados en que la violencia continúe”.



Y ese sin duda será uno de los mensajes que quiere construir el pontífice. “Con la guerra, todo está perdido; con la voluntad de construir un mínimo de paz, todo esta ganado. Nosotros somos en definitiva para el santo padre los constructores de la paz”, afirmó León Escobar.

‘El Papa conoce y aprecia mucho a Colombia, él mismo me lo dijo’: nuncio Ettore Ballestero

El nuncio apostólico de Colombia, Ettore Ballestero, aseguró que la visita del Papa a comienzos del mes de septiembre será para traer un mensaje de reconciliación y perdón de la sociedad.



Ballestero afirmó que hay que “dar un primer paso con el Papa” hacia una Colombia “más incluyente y que la gente se mire más con ojos de misericordia. Esto para Colombia será importante”.



El nuncio manifestó que el Papa “viene como un amigo, pues habla nuestro lenguaje y conoce nuestra idiosincrasia. Él conoce y aprecia mucho a Colombia, él mismo me lo dijo”.



Además, según dijo, el pontífice tiene la capacidad de “sintetizar la fe” para presentarla en un lenguaje sencillo.



“Lo que el Papa nos enseña es que la verdad y la fe son simples”, dijo Ballestero.

El delegado del Papa en Colombia también expresó que la visita del pontífice es religiosa y pastoral. "No es una visita política, el Papa es el Papa de todos, no de los que votan por un lado o el otro, el Papa está feliz de venir".



Sobre la paz, dijo que es un proceso que implica riesgos y desafíos, que al Papa no le interesa una paz política. "La paz es de todos y el insumo de la fe, la paz es equidad es luchar contra la corrupción y acercarse a Dios. Dios fuente de equidad, honestidad.



