Tribunal revoca fallo de tutela que revivía las curules de Paz

Este martes, en una decisión que pone de nuevo en aprietos el cumplimiento de una parte del Acuerdo de Paz, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de una tutela que le exigía al Legislativo enviar al Presidente el acto legislativo que creaba las Circunscripciones Especiales de Paz, para su promulgación.



En ese fallo del pasado 18 de diciembre, impugnado por el Congreso, el Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, tuteló el derecho a la participación política del señor Robinson López Descanse y otros.

Estas curules, que son para las víctimas, desataron una controversia jurídica al finalizar el 'fast track', pues se votó la conciliación del proyecto y solo obtuvo 50 votos, cuando para la Mesa Directiva del Senado la mayoría para avalarlo era de 51 votos, por lo que fue archivado. Pero, según el Gobierno, la mayoría en Senado es de 50 senadores, ya que a los 102 que son en total se debían descontar 3 que no están.



En el fallo, el Tribunal considera que la tutela no era el mecanismo judicial idóneo y que no cabe “como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales de representación y participación ciudadana, en consideración a la calidad de víctimas de la violencia de los accionantes, puesto que la acción de cumplimiento contempla la adopción de medidas cautelares que pueden ser ejercidas para prevenir amenazas y precaver daños eventuales o perjuicios irremediables”.



Sobre el mecanismo de la acción de cumplimiento, que ya había sido presentada por el Ministro del Interior y ya está en manos del Consejo de Estado, el Tribunal dice que está “surtiendo su curso normal ante la jurisdicción contencioso administrativo, quien mediante sentencia de fondo, quien resolverá cuál es el quórum deliberatorio y aprobatorio a aplicarse en el caso”.

