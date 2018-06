Dura respuesta del Centro Democrático a la ONU

La bancada del Centro Democrático en el Congreso respondió este martes de contundente manera a un comunicado de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el cual le hizo un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas "para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas".

"La bancada del Centro Democrático, mayor responsable de la elección del presidente electo, Iván Duque, rechaza el comunicado de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia del día de hoy y no acepta sus exigencias", señaló el partido en comunicado de prensa dado a conocer este martes.



Agrega el partido uribista que "las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como 'obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas'".



Según la bancada del Centro Democrático, sus propuestas de ajustes no sólo enmiendan errores sino responden al deseo de la mayoría de los colombianos que así lo han manifestado en dos ocasiones: la victoria del 'No' en el plebiscito del 2016 y la elección de Iván Duque como presidente, con el compromiso de hacer correcciones a los acuerdos de paz con las Farc.



"Los colombianos siguen esperando que se realicen los ajustes que nos permitan tener un proceso donde las víctimas sean de verdad el centro, nos permita tener una paz estable y duradera, y defender la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional de Colombia, quienes han combatido los ataques del terrorismo que pretendía derrocar la democracia en Colombia", señala el comunicado.



Jorge Meléndez

Redacción Política