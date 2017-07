Duro reclamo de periodistas a Uribe por señalamientos a Samper Ospina

De “ataque contra la prensa y la libertad de expresión” calificaron este sábado más de sesenta de los periodistas más prestigiosos del país las acusaciones del expresidente Álvaro Uribe al columnista de Semana Daniel Samper.

“Federico Escobar protesta por la ofensa del violador de niños Samper Ospina a Antioquia”, trinó Uribe el viernes y adjuntó la carta de un ciudadano quejándose por la columna titulada ‘Proclama por la independencia de Antioquia’.



Este sábado, a través de una carta, comunicadores y directores de los principales medios de comunicación del país salieron en defensa del periodista y expresaron su indignación frente a lo ocurrido.



Para ellos, las declaraciones de Uribe son “el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público”. Aseguraron que esos ataques no solo son una “infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia”.



Samper dijo esta semana que emprenderá acciones legales contra Uribe, a quien llamó “irresponsable”.



No es la primera vez que el jefe del Centro Democrático tilda a Samper de “violador de niños”. Ya lo había hecho luego de que en una columna titulada ‘Mi voto es para la doctora Paloma’ (13 de mayo), el columnista hiciera una alusión al nombre de la hija de la senadora uribista.



Estas declaraciones no habían tenido mayor trascendencia, pero la reiteración de esta acusación generó revuelo entre la opinión pública.



Al menos 15 periodistas más se sumaron al comunicado. Entre los firmantes están: Darío Restrepo, Mauricio Gómez, Fernando Alonso, Yamid Amat, Gloria Arias, Luis Francisco Arias, Ricardo Galán, Mauricio García, Gonzalo Guillén, Mabel Lara, Heidi Ortiz, Claudia Palacios y Manuel Teodoro.



Este es el texto de la carta enviada por los periodistas:

Punto final

Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal. El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias: el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público, aquello de permitirse llamar “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina frente a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter, no es solo una infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia que ya ha empezado a llamar a más violencia.



Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liderando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión –ese echarle la culpa y acusar de conspirador al mensajero– que es una arremetida contra la democracia.



No se trata de reclamar, de ninguna manera, un trato privilegiado para los periodistas ni de librar al periodismo de la crítica, sino de defender el derecho de todos a hablar sin ser objeto de los abusos de quien se sabe poderoso. Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.



Pero él sabe todo esto: él no está reaccionando en caliente ni cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas. Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias de la política. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.

Jesús Abad Colorado, José Manuel Acevedo, María Elvira Arango, Darío Arizmendi, Ricardo Ávila, Catalina Botero, Diana Calderón, Juan Pablo Calvás, Fidel Cano, Alberto Casas Santamaría, José Eustorgio Colmenares, Daniel Coronell, Ernesto Cortés, Vicky Dávila, Félix de Bedout, Vanessa de la Torre, María Elvira Domínguez Lloreda, María Jimena Duzán, Jorge Espinosa, Heriberto Fiorillo, Álvaro Forero Tascón, Álvaro García, Ignacio Gómez, Gustavo Gómez Córdoba, Claudia Gurisatti, Sebastián Hiller, Juan Carlos Iragorri, Juanita León, Juan Esteban Lewin, Diego Martínez Lloreda, Matador, Andrés Mompotes, Néstor Morales, Hassan Nassar, Lila Ochoa, Cecilia Orozco, Alfonso Ospina, Ricardo Ospina, Rodrigo Pardo García-Peña, Roberto Pombo, Fernando Quijano, Ana Cristina Restrepo, Jorge Restrepo, Nicolás Restrepo, Héctor Riveros, Luis Enrique Rodríguez, César Rodríguez Garavito, María Elvira Samper, Julio Sánchez Cristo, Alejandro Santos, Diego Santos, Ricardo Silva Romero, Rodrigo Uprimny, Jorge Alfredo Vargas, Juan Roberto Vargas, Vladdo, Felipe Zuleta, Camila Zuluaga.



Así mismo, directores de otros medios se unieron a la misiva, entre ellos Yamid Amat.

Las respuestas del exmandatario por Twitter

El expresidente Álvaro Uribe respondió el mismo sábado a “los comunicadores” que han salido en defensa del columnista Daniel Samper, luego de que él lo acusará de “violador de niños”.



“Por qué defienden que Daniel Samper viole los derechos de una niña, haga pornografía infantil con niños, con la cortina de la justicia, y con mujeres menores de edad; se refiera en los peores términos a mujeres que utilizó en su revista, se burle de los defectos físicos de los seres humanos, difame, maltrate a Antioquia, región y ciudadanía respetables como todas las de Colombia. ¡Acaso ese tipo de violaciones a los derechos de los niños y de las mujeres tienen alguna connotación que pueda ser atenuante frente a la violación del niño o de la mujer! ¡Acaso la libertad de prensa ampara estos atropellos!



¡Acaso se puede decir que la pornografía infantil es diferente y menos grave que la violación del niño!”, fue el texto publicado por Uribe en su Twitter.



Más temprano, también desde su red social, el exmandatario le respondió a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que en defensa de Ospina calificó la afirmación de Uribe de “irresponsable” y de ser una forma de “estigmatización sin prueba”.



“Entonces, para ustedes (la Flip), ¡la libertad de prensa permite violar derechos del niño, de la mujer, ofender al colectivo de una región!”, trinó el senador del Centro Democrático.

