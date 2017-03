Reclamante en el extranjero recuperó su predio en Meta

Casi siete años después de perder sus tierras en el municipio de Santa Helena, Meta, por cuenta de la apropiación ilegal que hicieron de ellas los paramilitares ‘Loco Barrera’ y ‘Cuchillo’, por medio de un testaferro, la mujer que reclamaba los terrenos recuperó el derecho sobre sus 327 hectáreas.



La dueña, residente en Estados Unidos, fue notificada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Su calvario comenzó en el 2009, después de arrendarle verbalmente el predio a un hombre. Al regresar al lugar, la casa donde habitaba, los corrales y la pesebrera habían sido demolidos como consecuencia del descubrimiento de un pozo petrolero que era negociado entre Ecopetrol y el supuesto propietario, es decir, el arrendatario.



Una vez se enteró de que el terreno no era del individuo que estaba negociando, la petrolera estatal desistió de la transacción. (Lea también: Capturan a presunto asesino de reclamante de tierras en Urabá).



Fue entonces cuando el arrendatario le hizo a la propietaria del lugar varias ofertas de compra, que ella rechazó cuando supo que el oferente no solo estaba incluido en la Lista Clinton, sino que era testaferro de dos jefes del grupo paramilitar que se hacía llamar Ejército Revolucionario Antisubversivo Popular de Colombia (Erpac).



Como consecuencia de su rechazo de las ofertas de compra, a la mujer comenzaron a llegarle amenazas, hasta el punto de que tuvo que abandonar el país con su familia.



Ya radicada en el extranjero se enteró de una querella policial instaurada en su contra por perturbación a la posesión. El sorpresivo resultado del recurso legal fue el despojo administrativo de su tierra, la cual fue cedida a quien la asediaba.



Desde el 2015, la Unidad de Restitución de Tierras ha capacitado a los empleados de 82 consulados que representan al Gobierno colombiano en Europa, África, Asia, Oceanía y América para que asesoren y acompañen a las víctimas en el proceso de recuperación de terrenos.



Esta labor facilita el trabajo de los despojados para recuperar los derechos sobre sus propiedades en Colombia, aunque se encuentren viviendo fuera del territorio nacional.



Fue así como la colombiana residente en Estados Unidos pudo solicitar la restitución de su bien.



El proceso de la Unidad de Restitución dejó en evidencia que el terreno había sido adquirido por el testaferro, sin documentación legal y de manos de Diego Rodolfo y Jacinto Báez Báez, pedidos en extradición por Estados Unidos, dada su participación en actividades de narcotráfico.



El fallo que le restituye el predio a su dueña indica que “el opositor de este proceso, de un lado, tenía la capacidad para intimidar y amenazar a la solicitante aduciendo que estaba relacionado con ‘personas peligrosas’, y de otro, para hacerla dudar sobre las circunstancias y condiciones de la pretendida compra de sus predios, en tanto se ofreció pagarlos con un inmueble respecto del cual no es claro su origen o procedencia”. Hasta ahora, 100 colombianos residentes en el exterior han logrado recuperar cerca de 4.000 hectáreas, gracias al proceso de restitución.



UNIDAD DE PAZ