‘Eln impide avanzar sustitución en el Cauca y en el Catatumbo’: Pardo

El consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien encabeza el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilegales –el de erradicación forzada lo lidera el Ministerio de Defensa–, habló con EL TIEMPO sobre las razones del rezago en este programa, mediante el cual todavía espera llegar a destruir 50.000 hectáreas de hoja de coca en mayo próximo.

¿Cuántas familias han firmado acuerdos de sustitución?



Unas 29.000 están recibiendo pagos, y 31.000 más han firmado acuerdos de sustitución, pero no han sido certificadas por la ONU y no reciben pago hasta que eso pase.



¿Por qué no se logró la meta de tener erradicadas 30.000 hectáreas para finales de enero?



Porque hubo un retraso en todo. Por eso hay 31.000 familias que están pendientes de entrar, de ser certificadas para recibir el pago. Eso lo hace la ONU en un periodo que se demora. Hasta enero, no pudo duplicar el personal para hacer las verificaciones.

¿Y por qué en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, que son los departamentos con más coca, no se ha avanzado en sustitución voluntaria?



En Norte de Santander prácticamente no ha habido ningún avance. Allá solo se entró donde estaban las Farc, con militares. Hay Epl, Eln y otros grupos armados.



¿En Nariño, donde según la ONU había 42.000 hectáreas de hoja de coca, ha predominado la erradicación forzada?



Sí. De esa manera fueron erradicadas en Tumaco 18.000 hectáreas. Donde no se ha avanzado nada es en Norte de Santander y en el sur del Cauca.



¿Por qué exactamente?



Porque el Eln no deja. Narcotraficantes y bandas han tenido un efecto en el norte de Antioquia, pero el Eln es el que se está oponiendo.



Hasta hoy, Antioquia, Meta y Caquetá son los más avanzados en erradicación voluntaria. ¿Tiene eso que ver con la mayor influencia de las Farc en esas zonas?



Sí. En todas esas zonas, desde Arauca hasta Putumayo, las Farc eran el actor dominante, y a pesar de que hay disidencias, prácticamente todo el oriente queda dentro de sustitución voluntaria el próximo mes.



En cambio, no ha habido ningún acuerdo en el sur del Cauca. Las comunidades dijeron que empezaban en marzo en Argelia, pero hasta que no firmen no empiezan.



¿Aun con los obstáculos actuales, espera cumplir la meta de erradicar 50.000 hectáreas mediante sustitución voluntaria para mayo?



Sí, se puede cumplir. Lo difícil es lo del Eln, que ha impedido la erradicación voluntaria. En el sur de Bolívar asesinó a una persona, en el Cauca ha amenazado a gente de la ONU.



¿Y cuál es la situación actual de Nariño y Putumayo?



En Putumayo entran a sustitución voluntaria 18.000 familias este mes. Y en Nariño se avanza con la gente que suscriba acuerdos, que son entre 6.000 y 8.000 familias. Pero en Tumaco, mientras no tengamos una solución al conflicto de tierras entre el Consejo Comunitario y los colonos que cultivan coca, no se avanza.



