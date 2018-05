Benkos Biojó, el que debe reemplazar a Márquez si no va al Congreso

En caso de que el segundo hombre del partido Farc, Iván Márquez, mantenga la decisión de no ocupar la curul que le corresponde en el Senado, ese lugar será para el exjefe guerrillero conocido como Benkos Biojó –Israel Alberto Zúñiga–, quien ocupaba el sexto lugar en la lista de 23 candidatos que el partido de la exguerrilla inscribió para esa corporación.



Según explicó este miércoles el ministro del Interior, Guillermo Rivera, como la reforma constitucional que dio vía a las 10 curules para la Farc en el Congreso no incluye normas sobre la eventualidad de una vacante, se aplican las reglas ordinarias.



“Si alguien no llegase a tomar posesión por alguna circunstancia, tendrá que ser llamado el siguiente en la lista”, precisó Rivera.

Una persona cercana a Benkos Biojó le dijo a EL TIEMPO que aunque está claro que el exguerrillero es el sexto en la lista al Senado, él “acatará la decisión que tome el partido”.



Benkos Biojó, quien en los tiempos de la guerrilla de las Farc comandaba el frene 34 y actuaba en toda la zona de Urabá -que comprende municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba–, se unió a la mesa de negociaciones de La Habana en el 2015 e hizo parte de la comisión de guerrilleros y militares que diseñó el fin del conflicto. Es decir, la manera como se concentrarían las Farc en distintos puntos del país para el cese definitivo del fuego y el abandono de las armas.



En la actualidad, Benkos Biojó hace parte del Consejo Político Nacional del partido Farc y es el responsable del comité étnico. Es barranquillero y se integró a la exguerrilla cuando tenía 24 años.



El hecho es que, todavía hoy, Iván Márquez no está fuera del Senado. Como lo indicó el ministro del Interior, según la Constitución una persona pierde la investidura si no se posesiona “dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras legislativas”, hecho que ocurre el próximo 20 de julio.



Los otros miembros del partido Farc que van al Senado son Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, la excompañera sentimental del jefe histórico de la exguerrilla, Manuel Marulanda.



