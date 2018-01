Reinicio de diálogos con el Eln depende solo de esa guerrilla

En un punto muerto, del que le costará mucho salir o del que podría no salir, quedaron este lunes los diálogos de paz con el Eln, luego de que las autoridades confirmaron que esa guerrilla está tras los ataques a la estaciones de Policía en Barranquilla –con 5 muertos–, Soledad, Atlántico, y Santa Rosa del Sur –con 2 muertos–, Bolívar, y de que el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender el proceso de paz hasta tanto “vea coherencia por parte del Eln entre sus palabras y sus acciones”.

Reiteradamente esa guerrilla habla de “voluntad de paz”, pero también repetidamente comete ataques contra la población civil, la infraestructura y contra la Fuerza Pública –como los ocurridos el pasado fin de semana–, mientras insiste en diálogos con el Gobierno sobre la agenda que las partes pactaron a finales de marzo del 2016.



Precisamente, en el editorial de su página web, el Eln dijo: “Mientras las dos partes no logremos acordar el nuevo cese, seguirán ocurriendo acciones militares de lado y lado, tal como está aconteciendo actualmente. Cuanto más demora se dé para reanudar las sesiones de la mesa, que es el escenario propio y acordado para las conversaciones, más se alargaran el trabajo y los tiempos para acordar otro nuevo cese”.

Esta posición de la guerrilla de mantener la ofensiva militar mientras se reanudan las conversaciones en Quito, y la decisión del presidente Santos de no reiniciar los diálogos hasta que se detenga la violencia del Eln es lo que inicialmente deja los diálogos en un punto muerto.

Proceso, sin cese bilateral

A las posiciones tan distintas que tienen las partes, se suma que una eventual reanudación de la mesa de negociaciones de Quito no contaría con un cese bilateral del fuego y de hostilidades como el que hubo entre el primero de octubre y el 9 de enero.



Si acaso el Eln, para preservar el proceso de paz, se decidiera a echar para atrás lo que dijo en su editorial y cesara todo ataque y hostilidad para que el Gobierno volviera a la mesa de diálogos, tendría que ajustarse a nuevas condiciones para el proceso de paz. Este sería en medio del conflicto.



El Presidente fue claro este lunes. “Los hecho son tozudos y el comportamiento del Eln me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina Rabin: se combate el terrorismo con toda contundencia, como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”. Santos se ratificó en que “para continuar la negociación de paz”, esa doctrina “exige un mínimo de coherencia”.

Antes de anunciar su nueva postura en un eventual reinicio de diálogos con el Eln, el mandatario fue explícito en que es la violencia reiterada de esta guerrilla la que lo lleva a suspender los diálogos, y no la coyuntura electoral, en medio de la cual varios candidatos presidenciales le han pedido suspender el proceso de paz que ha tenido lugar en Quito desde el 7 de febrero del 2017. “El Gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política”, anotó Santos ayer.



Varios candidatos a la presidencia consultados por este diario manifestaron su respaldo a la decisión del mandatario de suspender los diálogos con el Eln.



El obispo de Chocó, una de las zonas más afectadas por la violencia del Eln en los últimos tiempos, lamenta la suspensión de los diálogos por lo vulnerable que queda el departamento, pero afirma que “hay razones para exigirle al Eln que cese sus ataques a la población civil, a la Fuerza Pública, y todos los actos que se pueden llamar de terrorismo”.



Por su lado, el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, destaca que la decisión del Presidente “no fue la que pedían las voces más duras, que exigían terminar la negociación” y eso deja un margen de maniobra. “Desde luego –agrega Vargas– eso le corresponde al Eln. Si en algunas semanas no plantea una alternativa, la mesa de diálogo se va a ir extinguiendo por sustracción de materia”.

Qué opinan de la decisión los candidatos

Juan Carlos Pinzón



“La suspensión de la mesa no es suficiente (...). Acciones contundentes de Fuerza Pública, exigir cese del fuego unilateral al Eln y ruta hacia la concentración es la única opción para reanudar diálogo”.



Germán Vargas



“(Hay que) levantar del todo la mesa (…). Tres conceptos: no chantaje para reiniciar la negociación, no aprovechamiento de la misma para el fortalecimiento militar del Eln y revisar el contenido de lo que allá se está negociando”.



Sergio Fajardo



“Lo mínimo que se podía hacer era suspender las negociaciones, (el Gobierno) tiene que enfrentarlos en este momento con toda la Fuerza Pública en toda su capacidad y esperar a que el Eln sea capaz de reparar el daño inconmensurable que le hizo al país”.



Marta Lucía Ramírez



“La decisión del Presidente se debió tomar hace mucho tiempo (…). No se justifica sentarse con el Eln hasta tanto no haya el compromiso de no seguir reclutando niños, no volver a hacer secuestro y no cometer ningún tipo de acción terrorista”.



Gustavo Petro



“El Eln se confunde con el narcotráfico. No le queda sino una alternativa, o hace un cese del fuego unilateral ya, o su siguiente camino será: el sometimiento a la justicia sin negociación política o su destrucción total”.



Alejandro Ordóñez



“Es el mismo sainete que el país ya conoce (...). Atentados terroristas, se levantan de la mesa, interviene otro país, se vuelven a sentar, hay más violencia (...). Si aquí hubiera un gobierno de autoridad eso no pasaría”.



Humberto de la Calle



“Antes de reiniciar (el diálogo en Quito), si allá se llega, que es lo que la gente no quiere, pero si allá se llega, me parece que tiene que haber unas

garantías muy serias de que el Eln sí va a

cumplir”.

REDACCIÓN PAZ

