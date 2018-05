Al Congreso, prórroga de la vigencia de ley de víctimas

Los chocoanos creen que siguen olvidados y estigmatizados. Los indígenas y los afros, que conforman la mayoría de la población de este departamento, se volvieron a quejar este jueves del olvido del Estado debido al excesivo centralismo administrativo.

Líderes de esos grupos sociales intervinieron en el XII Encuentro Regional por la Reconciliación, organizado por el Senado y EL TIEMPO, en el que además responsabilizaron al centralismo de estigmatizarlos con la corrupción.



Algunos de estos líderes admitieron que, como en todo el país, sí ha habido actos de corrupción, pero estos no han sido los más grandes, y citaron casos como los de Odebrecht y Reficar, en los que nada han tenido que ver los chocoanos.



De hecho, coincidieron en que muchas de las defraudaciones con recursos públicos ocurridas allí han sido protagonizadas por funcionarios enviados desde Bogotá.

Prórroga de la ley

Desde Quibdó, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que presentará un proyecto que busca prolongar la vigencia de la ley de victimas, “para que ninguna víctima del conflicto armado se quede sin reparación”, pues esta norma expira en 2021.



Cepeda también se comprometió a diseñar, de la mano de la comunidad, un nuevo Conpes para el Chocó. “Es necesario porque no podemos seguir con esos índices de pobreza tan aberrantes”, dijo luego de citar entre otras estadísticas la de que en esta región la pobreza absoluta supera el 34 por ciento, con el promedio nacional en 7 por ciento.

En el encuentro también hubo espacio para la autocrítica. Acxan Duque, procurador regional del Chocó, señaló que no obstante las grandes riquezas naturales, gastronómicas y culturales, este departamento no encuentra solución a sus problemáticas debido a que “no hemos generado oportunidades reales a la empresa privada y tenemos que recuperar la confianza en lo propio”.



Por su parte, María del Rosario Palacio, jefe de la Unidad de Víctimas del Chocó, expresó que “para lograr la verdadera reconciliación hace falta más inversión social” y que para “avanzar hay que tener garantías de no repetición” tras el fin del conflicto.

También coincidieron en reclamar autonomía para que sean ellos, los chocoanos, quienes se encarguen de la administración de sus recursos y la priorización de las necesidades de su región.



Ánderson Palacios, para criticar el centralismo, dijo que “nos toca ponernos rodilleras para pedir recursos allá en Bogotá”. Mientras que Duque reclamó que “si algún municipio del departamento pretende hacer algo, su accionar se circunscribe a Urabá o Apartadó”, refiriéndose a la dependencia de las decisiones de instituciones sin sede municipal.



Jáminton Rentería, quien lidera una ONG para la justicia con paz sostenible, concluyó que el “intervencionismo o colonialismo es el que no nos deja avanzar autónomamente desde nuestra etnicidad y nuestra dinámica interna para resolver nuestros problemas de acuerdo con nuestras circunstancias”.



Cepeda y los líderes regionales concluyeron que la reconciliación es un camino que se necesita mantener y enriquecer con miradas regionales, no solo desde Bogotá.



POLÍTICA

Quibdó