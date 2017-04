6.804 integrantes de las Farc ya están en las zonas veredales

Un total de 6.804 integrantes de las Farc están en las zonas veredales y puntos transitorios de normalización.



Así lo informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la cual reveló este martes que el secretariado de las Farc hizo entrega formal al Gobierno Nacional del listado de sus hombres y mujeres en armas, que están ya concentrados en las denominadas zonas de ubicación.

También se informó que las Farc hicieron entrega formal de un primer listado de milicianos, que contiene un total de 1.541 integrantes. La Oficina del Alto Comisionado igualmente espera un listado adicional.



Según lo previsto en el Acuerdo Final, la lista de integrantes será sometido a un proceso de revisión y contrastación por parte de la Oficina del Gobierno Nacional.

La idea es evitar que se registren algunos “colados”. Es decir, personas que estén inmersas en algunos delitos y ahora quieran hacerse pasar como guerrilleros desmovilizados para lograr los beneficios de la justicia transicional. En Tumaco ya se registró un caso de estos.



Con la entrega de este listado se podrá avanzar más concretamente en el cumplimiento de etapas fundamentales para el proceso de paz, como es la aplicación de las amnistías e indultos para los excombatientes que no estén señalados de cometer delitos atroces.



Las personas que no aparezcan en este listado no podrán acceder a estos beneficios judiciales.



Una vez se haya revisado el listado entregado por las Farc, se procederá a establecer un procedimiento expedito para la acreditación y el tránsito a la legalidad de los miembros no armados.



En este punto, el Acuerdo enfatiza que “a las personas que sean acreditadas se les resolverá la situación jurídica otorgándoles indulto mediante los instrumentos legales vigentes si no estuviera en vigor la ley de amnistía”.



De igual manera, tal y como lo prevé el Acuerdo Final, las Farc, previa justificación, podrán incluir o excluir a personas de este listado.



