'Empezamos a hacer realidad un modelo de justicia inédito en el mundo'

Este lunes, la presidentA de la JEP, Patricia Linares, le agradeció al presidente Juan Manuel Santos su empeño por sacar adelante la paz en Colombia y resaltó la importancia que tiene el componente de justicia transicional de lo pactado con las Farc en La Habana para hacer de esta no solo una sostenible para las próximas generaciones sino para cerrar las heridas que el conflicto dejó abiertas entre los colombianos.



"Presidente Santos deja en nuestras manos una gran responsabilidad: hacer realidad ese modelo de justicia inédito en el mundo. Ya empezamos a hacerlo con rigurosidad y certeza, con independencia y autonomía", señaló Linares, en medio de la reunión que sostuvo esta mañana con el jefe de Estado y varios de sus ministros.

El encuentro entre el presidente de la república y los 35 magistrados de la JEP fue programado desde las 10 de la mañana en una Sesión extraordinaria de la Sala Plena de esta justicia transicional.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero y otros altos funcionarios del Gobierno estuvieron presentes en esta reunión de la que también participaron representantes de organismos internacionales.



La presidente de la JEP hizo énfasis en el propósito de esa justicia: "Acá estamos para ayudar a que todos accedamos a esa verdad que aunque duela aliviará, para ayudar a convencer a aquellos, que como diría el poeta Juan Gelman '…vilipendian este esfuerzo de memoria' …a aquellos que dicen que 'no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas' ".



Linares señaló que esa búsqueda de la verdad, tiene que ser el de "una verdad que permitirá que el profesor Otálora, el del cuento de Borges, le cuente a Ulrica que Colombia dejó de ser un acto de fe, para ser un espacio material y tangible de esperanza, felicidad y prosperidad, cohesionado en torno al propósito de la paz".



"Me complace enormemente que la JEP ya está funcionando y que ya se encuentra bien instalada, bien organizada", dijo Santos en su visita a la sede de esta justicia. Anunció que en los próximos días sancionará el código de procedimiento que aprobó recientemente el Congreso para esta jurisdicción.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com