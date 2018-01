Listos los magistrados que aplicarán justicia para los excombatientes

Con la posesión este lunes de 30 magistrados se dio un nuevo paso en la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia a que se someterán excombatientes y militares señalados de delitos atroces y civiles que decidan tomar este camino.

El presidente Juan Manuel Santos aún debe posesionar a los restantes 21 juristas del total de 51 que estarán en la JEP.



Este lunes también se posesionó Giovanny Álvarez Santoyo, nuevo director de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nació a partir de los acuerdos de La Habana y que se encargará de sancionar a los involucrados en el conflicto armado.



Durante el acto, el mandatario dijo que los miembros del tribunal de paz, una de las instancias de esta justicia especial, “harán historia, no solo en nuestro país sino en el mundo entero”.



“Ustedes serán los encargados de impartir justicia para quienes durante nuestro cruento conflicto armado cometieron crímenes que no pueden ser objeto de amnistía”, les dijo Santos.



Esto significa que estos togados conocerán de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que hayan cometido los actores del conflicto armado.



El jefe de Estado resaltó el reto que tendrán estos nuevos magistrados, pues “inician sus labores en plena campaña electoral” y los acuerdos de paz, en especial el tratamiento judicial, “seguirán siendo temas de debate”.



De todas maneras, les dijo, “los acuerdos ya no tienen vuelta atrás, a pesar de que algunos políticos quisieran lo contrario”.

El mandatario destacó que este modelo “propio” de justicia está construido “a la medida de nuestras circunstancias” y resuelve el dilema entre la justicia y garantizar los derechos de los afectados por el conflicto.



“Las víctimas quieren más la verdad que ver a sus victimarios tras las rejas. A las víctimas les sirve más la reparación que la venganza”, aseguró.

POLÍTICA