Crece presión sobre las Farc para que culmine entrega de menores

Hasta el Congreso se extendió este miércoles el malestar por la demora de las Farc en la entrega de los menores de 15 años que forman parte de las filas guerrilleras, acuerdo que firmó con el Gobierno el 15 de mayo del 2016.

La desvinculación de los niños del grupo armado debía darse progresivamente, pero ese proceso se paralizó el 10 de septiembre del año pasado, tras la entrega de 8 menores en Antioquia y de 5 en el Meta. (Lea también: 'Farc no pueden seguir tomando del pelo con el tema de los menores')

Este miércoles, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, no solo consideró este hecho como un “incumplimiento” de las Farc, sino que dijo: “Si este Congreso ve que las Farc no cumplen, por supuesto podríamos tomar medidas de no implementar los acuerdos a la velocidad que se necesita”. Sostuvo que el Congreso “ha sido muy generoso en apoyar el proceso de paz, en implementarlo y en ayudar a que esto fluya, pero las Farc tienen que comenzar a cumplir, entregando a los menores y desplazándose a las zonas de concentración”.

Hasta hoy, el Gobierno no ha recibido la lista de los menores que forman parte de las Farc y la única cifra pública en este sentido es la que dio el máximo jefe de esa guerrilla, ‘Timoleón Jiménez’ (Rodrigo Londoño), en una entrevista. Dijo que tenían a 23.

La encargada del tema por el lado del Gobierno, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, afirma que hay preocupación por la falta de certeza sobre una fecha para la desvinculación de los menores de edad.

“Lo que sabemos es lo que hemos visto en medios, como que ‘Pastor Alape’ dijo que el siguiente paso de este proceso se daría próximamente, y estamos esperando que, con toda la presión y el compromiso que ellos tienen, esto se produzca”, añade Gaviria.

‘Alape’ (Félix Antonio Muñoz) es el jefe guerrillero encargado del tema en las Farc. Hace unos días le dijo a la agencia informativa de esa organización, NC-Noticias, que esperan cumplir con la entrega de los niños a finales de enero o “en los primeros días de febrero”. Justamente, ‘Alape’ se quejó del tratamiento “penitenciario” inicial que, según dijo, se les dio a los 13 menores que las Farc entregaron en septiembre. Sostuvo que solo les permitieron ver a sus familias por 15 minutos y en presencia del defensor de familia. (Además: Preocupación en el Gobierno por futuro de implementación del acuerdo)

Gaviria afirma que de los 13 niños que recibieron, 9 ya están con sus familias y los otros 4 están en hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Todos están estudiando o en proceso de nivelarse”, explica, y agrega que todos fueron incluidos en el registro de víctimas y se inició el proceso de reparación.

Según el acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc en mayo, los menores desvinculados de las filas guerrilleras tendrán tratamiento de víctimas del conflicto.

En los últimos 17 años, 6.000 niños han salido de los grupos armados

Entre noviembre de 1999 y diciembre del 2016, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 6.126 menores de edad que se desvincularon de los grupos armados ilegales. El 83 por ciento de los jóvenes se entregó voluntariamente y el 17 por ciento llegó al programa del ICBF tras ser recuperados por la Fuerza Pública.

En la actualidad hay 292 niños, niñas y adolescentes en el programa de recuperación. La mayoría de las víctimas atendidas en el ICBF ingresaron al programa especializado a los 17 años (el 37,4 por ciento). Otro 28 por ciento ingresó a las 16 años y un 17 por ciento lo hizo a los 15 años. (Además: El paso a la vida civil de los menores en las filas de las Farc)

Sin embargo, hay casos de niños y niñas que llegaron para atención del ICBF a edades más tempranas.

En mayo del año pasado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que calculaban en 170 el número de menores en grupos armados ilegales, de los cuales 70 estarían en las Farc.

Fiscalía, atenta

Este miércoles, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que desde hace tiempo el ente acusador viene exigiendo la liberación de los menores en poder de las Farc.

“La Fiscalía hubiera querido que esto se resolviera en el mismo acuerdo final y está, en este momento, en estado de indefinición. Demandamos que se dé la entrega de los menores”, anotó.

El funcionario añadió que a los menores no los pueden abandonar en las regiones “porque se pueden convertir en la nueva fuente y forma de criminalidad en el país”. (También: 'Gobierno garantiza todo para que Farc lleguen a zonas el 31 de enero')

Martínez afirma que los niños deben ser entregados al Estado para que puedan reinsertarse.

“La evidencia que hay es que aún siguen menores reclutados. Y estamos analizando con el Congreso si hay delitos continuados, si la competencia es de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, de la Fiscalía”, agregó el Fiscal.

‘Ha faltado voluntad de la guerrilla’

El comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirma que mientras las Farc han cumplido el cese del fuego, han incumplido frente al tema de los menores.

¿Qué ha impedido que los niños de las Farc salgan de las filas de esta guerrilla, como se pactó hace un año? ¿Qué ha faltado?

La voluntad de las Farc.

Tenemos un acuerdo para la salida de los menores de 15 años desde mayo del año pasado, reiterado en detalle en un comunicado del 6 de septiembre y luego en otro del 7 de octubre. Así como hay que reconocer que las Farc han cumplido el cese, hay que decir que han incumplido el acuerdo de menores. Mañana nos vamos a reunir nuevamente con ellos para resolver eso.

¿Por qué las Farc argumentan que se dio trato penitenciario a los menores que entregó el año pasado?

El Gobierno siempre ha insistido en que los niños deben recibir una evaluación sociológica profesional antes de tomar cualquier decisión sobre ellos. ¿Usted cree que en unos lugares transitorios administrados por Unicef, donde se hace la evaluación, se les puede dar un “trato “penitenciario”? Es un chiste.

¿Dónde están hoy los 13 menores que las Farc entregaron en septiembre?

Nueve están con sus familias y cuatro en hogares, por decisión propia. Están en contacto con sus familias.

UNIDAD PAZ