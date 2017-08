Fiscal, preocupado por tiempos para vigencia de la justicia de paz

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió este martes un posible lío con los tiempos para poner en funcionamiento la justicia con la que se procesará a varios de los excombatientes de las Farc.



“Le he dicho al Presidente que me preocupan enormemente los tiempos para poner en vigencia la justicia para la paz. Todos tenemos que hacer causa común en beneficio de la expedición de la normatividad”, afirmó Martínez.

El Fiscal General se refiere al trámite del proyecto de ley estatutaria que busca fijar las reglas para la justicia especial de paz, con la cual se investigará y juzgará a excombatientes señalados de delitos atroces.



Pese a que la iniciativa se presentó el pasado 8 de agosto, solamente hasta este martes se pudo completar el grupo de dos ponentes (uno en Senado y otro en Cámara) para avanzar en el estudio de la norma.



En ese sentido, el jefe del ente acusador calculó que “esta ley no habrá salido antes de diciembre” del Congreso, en donde debe comenzar su trámite en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara.



“Como tiene control de constitucionalidad previo, no puede salir sin la revisión de la Corte. Antes de abril o mayo del año entrante no podrá sancionarse”, explicó.



Martínez también expresó su complacencia con la creación de una nueva comisión de aforados, que reemplazaría a la Comisión de Acusación de la Cámara en sus investigaciones sobre el Fiscal y los magistrados de las altas cortes.



“El Fiscal también necesita quien lo ronde y el primer acto legislativo que se propuso en esta legislatura que termina, por parte del Fiscal General, fue el que crea mecanismos de auditoría, de veeduría, para las incompatibilidades del Fiscal General”, dijo.



La propuesta de crear esa comisión de aforados en lugar de la Comisión de Acusación la hizo la representante a la Cámara por Alianza Verde Angélica Lozano, en la Comisión Primera de Cámara, en medio del primero de cuatro debates de la reforma política.



