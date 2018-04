La carta de 3 embajadores al Gobierno sobre la chequera de la paz

Hace un par de semanas, los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le pidieron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión extraordinaria para hablar del manejo que Colombia les ha dado a los fondos que sus países entregaron para el posconflicto: cerca de 200 millones de dólares manejados a través del Fondo Colombia Sostenible (FCS), al que se le suma un empréstito por 100 millones de dólares.



Ese dinero hace parte de la gran ‘chequera’ para la paz a la que se unen, entre otros, aportes de la Unión Europea, fondos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y, próximamente, un 75 por ciento del impuesto al carbono, todo a cargo del gran Fondo Colombia en Paz.

Según estableció EL TIEMPO, los diplomáticos pidieron en una carta que se explique por qué no se renovó el contrato a la funcionaria Marcela Huertas, cabeza de la Unidad Técnica Consultiva del FCS, apéndice del Fondo Colombia en Paz.



La misiva va dirigida al viceministro técnico de Hacienda, Andrés Velasco, quien preside el Consejo Directivo del FCS.



A Velasco se le solicita, además, “abrir un espacio para discutir las cualificaciones que se requieren para un funcionamiento óptimo del FCS”. Y aunque en la carta no se dan mayores detalles, los embajadores aseguran que “la experiencia de los últimos meses ha mostrado que es necesario reforzar el funcionamiento de las instancias y el cumplimiento del reglamento”, para facilitar el trabajo de quien reemplace a la funcionaria relevada.

El memorando

Sin embargo, en un documento anterior, los diplomáticos ya habían expresado varias inquietudes y fueron mucho más explícitos.



En efecto, en un memorando confidencial, que incluso llegó a manos del alto comisionado para el Posconflicto, Rafael Pardo, los diplomáticos manifiestan su preocupación sobre otros puntos y vuelven a pedir aclaraciones sobre la administración de recursos.



En dicho documento se reitera la “preocupación general sobre la gestión integral del Fondo Colombia Sostenible” y se pide que se robustezca y aclare el funcionamiento de sus instancias de gobernanza y participación.



Además, solicitan que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) participe en la selección transparente de los proyectos productivos, para su correcta implementación.



Según estableció este diario, una de sus inquietudes está relacionada con la selección de proyectos productivos en algunas zonas, que no convencen a todos los miembros del Comité Directivo, y la demora de otros para arrancar.



De hecho, los diplomáticos están pidiendo “establecer una ruta clara para que la ejecución de los recursos no tenga más dilaciones y se dé de una manera completamente transparente”.



En este punto recuerdan que todos los documentos relacionados con el Fondo deben ser subidos a la web, un proceso que hasta ahora no se ha dado. Por ejemplo, aún no están centralizados los contratos.

Reunión en Mendoza

Al final del memorando, los voceros de los tres países también piden que se aclare el funcionamiento de los mecanismos del BID para la implementación de los proyectos. Así mismo, solicitan que se establezca el mandato y el funcionamiento de las instancias consultivas y de participación en la implementación de los planes operativos anuales. Y piden que se les dé a conocer la propuesta de gobernanza del FCS con el Fondo Colombia en Paz.



Fuentes del alto Gobierno le dijeron el domingo a EL TIEMPO que los embajadores hablaron hace 8 días con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el marco de la reunión anual del BID, en Mendoza (Argentina).



Allí se les dijo que se acababa de dar vía libre a un gran paquete de proyectos productivos, cuya selección y características se conocerán los próximos días.



También se les informó que la decisión de remover a la funcionaria fue tomada por el consejo directivo del FCS y que su reemplazo, tal como lo exigen los embajadores, será cuidadoso y transparente.



En todo caso, los tres países hacen parte de ese comité y desconocían la salida de Huertas. Ahora esperan que se les entregue la información sobre los proyectos productivos en marcha.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa