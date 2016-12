'Son infames las declaraciones del gobernador de Antioquia': Farc

Las Farc rechazaron las denuncias realizadas esta semana por Luis Pérez, gobernador de Antioquia, según las cuales en un punto de pregrupamiento temporal (PTT) de ese departamento la tropa guerrillera armada “mantiene contacto con la población civil, baja a las zonas urbanas a ingerir licor, está cerca de niños y jóvenes y se ha advertido sobre una alta circulación de mujeres”. (Lea también: Comisión visitará zonas de preagrupamiento en Antioquia)



“Las absurdas e infames declaraciones del gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez sugiriendo explotación sexual infantil y prostitución en el PPT de San Francisco, Yondó, son una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción de la paz estable y duradera”, se lee en un comunicado de la guerrilla.

En Antioquia hay 11 puntos de preagrupamiento, donde la guerrilla se encuentra para dar su paso definitivo a las zonas veredales previstas para empezar el proceso de desarme que terminará, a más tardar, en abril del 2017. En ellos, con cerca de 200 guerrilleros, el gobernador reiteró “falta de control”.

“Confundir a las familias de los guerrilleros en su acostumbradas visitas decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian”, agregaron las Farc.

Tanto en los puntos de preagrupamiento como en las zonas definitivas hay presencia de observadores internacionales de Naciones Unidas, que coordina el mecanismo de verificación del cese del fuego y será la única instancia encargada de recibir las armas de la guerrilla. Se espera que pronto ese mecanismo aclare estos hechos.

“La comunidad de San Francisco con la cual hemos convivido años de lucha tiene una norma que respetamos además de cumplir: no admiten prostitutas en su región. ¿Sabían esto el señor Gobernador de Antioquía y su Secretaria de Gobierno? Es claro que no, porque no conocen el espíritu de sus gobernados”, concluyen las Farc.

La guerrilla ve esas declaraciones como “un sabotaje a la paz”, que “no reconocen un proceso de reconciliación” entre los colombianos. Este tema es analizado en Bogotá, desde las 8 de la mañana por la Comisión de Seguimiento a lo pactado en La Habana.

Esa instancia, conformada por Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino –por las Farc-, y por el Gobierno, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo y el consejero para el Posconflicto Rafael Pardo, también revisa el avance en los 27 puntos donde se ubicarán las Farc en todo el país, para el proceso de desarme.

