Piden a Duque que no elija en la U. de Víctimas a opositor de la paz

Este miércoles, asociaciones de víctimas, campesinas y de derechos humanos enviaron una carta abierta al presidente electo, Iván Duque, en la que le hacen un llamado para el director o directora de la Unidad de Víctimas que nombre tenga las calidades para "impulsar las reformas" necesarias que ese grupo poblacional requiere para que sea efectivamente reparado.

"Hacemos un llamado para que la próxima dirección de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) sea liderada por una persona que represente los valores democráticos de la paz y la justicia, así como la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todo el universo de víctimas que existe en el país", se lee en la carta.



En la misiva también ponen de presente que en Colombia existen más de 8.679.002 de víctimas del conflicto y que a pesar de los lineamientos establecidos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/11), cerca del 91 % de las víctimas aún no han accedido a la reparación integral.



"Siete años después, aún no contamos con una política de atención psicosocial que responda a las distintas afectaciones sufridas, no hay una caracterización de los 522 sujetos de reparación colectiva que se encuentran incluidos en el RUV, no se garantiza la participación efectiva de las víctimas en la formulación de los programas ni de los planes de atención", agregan las organizaciones.



A los firmantes, entre los que está el Movimiento de Víctimas del Estado, les "preocupa que lleguen a este cargo personas que han sido mencionadas en medios de

comunicación como posibles aspirantes al cargo" pues, agregan, "ellas se han opuesto al proceso de paz y su implementación, el cual representa importantes oportunidades en materia de verdad y justicia para las víctimas".



"Se necesita una persona que genere confianza en las víctimas, y que no promulgue tesis que pretenden negar la responsabilidad que tienen los actores armados, tanto

legales como ilegales en crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. Esperamos de Usted, desde el inicio de su mandato, tome todas las medidas necesarias para que la UARIV esté bajo coordinación de una persona que represente transparencia, idoneidad y compromiso con la paz", concluye la carta.



Estas son las organizaciones firmantes:



1. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE

2. Agencia de Prensa Análisis Urbano

3. Asentamiento villa dignidad.

4. Asociación Acciones por la Paz - ASOMAPAZ

5. Asociación adultos mayores por la paz de Colombia – ASOMAC

6. Asociación Amigas del futuro

7. Asociación Amigos por siempre

8. Asociación Brisas de Paz

9. Asociación Campesina de Antioquía – ACA

10. Asociación campesina de Ituango - ASCIT

11. Asociación Campesina de San José de Apartadó – ACASA

12. Asociación constructores de verdad y calidad de vida - ACVERVIDA

13. Asociación de desplazados por un nuevo futuro, ASODENUF

14. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES Barrancabermeja

15. Asociación de mujeres más allá de los derechos - ASOMADER

16. Asociación de mujeres por la defensa de la paz y los derechos de la mujer colombiana,

ASODEMUC

17. Asociación de mujeres víctimas de Desaparición forzada del Departamento del

Guaviare – ASOVIG

18. Asociación De Mujeres Víctimas Del Conflicto Armado "Gestionando Paz"

19. Asociación de mujeres víctimas desaparición Forzada de Nariño – AMVIDENAR

20. Asociación de pescadores y campesinos víctimas, ASOPECAM

21. Asociación de población victima emprendedores en Colombia - APOVENCO

22. Asociación de víctimas construyendo país de Ipiales – ASOVICOMPI

23. Asociación de víctimas de desplazamiento forzada galapa Reverdecer

24. Asociación de víctimas de Ponedera, Atlántico

25. Asociación de víctimas del Nordeste de Antioquia - ASOVISNA

26. Asociación de víctimas jóvenes colombianos - ASOVIJOC

27. Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI Buenos Aires

28. Asociación de Vivienda EMECE

29. Asociación desplazados fuerza de paz- ASFUPAZ

30. Asociación Dulce esperanza

31. Asociación los Acacios

32. Asociación Luz de esperanza

33. Asociación Manos Creativas

34. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS

35. Asociación Nacional de Desplazados de Colombia – ANDESCOL

36. Asociación Nueva vida

37. Asociación Nuevo Horizonte de Éxito AHDEX

38. Asociación Nuevo renacer

39. Asociación productores de Paz

40. Asociación Rayos de luz

41. Asociación Reconciliación y paz

42. Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio,

Asorvimm.

43. Asociación Uniendo FUERZAS Nueva oportunidad de vida

44. Asociación Victoria en paz

45. Asociación Villamaria Sembrando Paz

46. ASODEMUF

47. Asomovíca

48. Aspescams

49. Casa de la Mujer

50. Central Unitaria de Trabajadores – CUT Atlántico

51. Colectivo de víctimas 16 de mayo

52. Colectivo de víctimas campesinos Finca la Alemania San Onofre, Sucre.

53. Colectivo de víctimas las Nubes

54. Colectivo Raíces amarillas UP – Nariño

55. Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda

56. Colectivo vidas indignadas Nariño

57. Comité de DDHH Jesús María Valle Jaramillo

58. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

59. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH

60. Comité Permanente por la Defensa de los derechos humanos Héctor Abad Gómez

61. Comunidades Construyendo Paz en los Territorios CONPAZ

62. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

63. COREGMA

64. CORPADES

65. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño,

Cahucopana

66. Corporación Ágora

67. Corporación CEAC

68. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

69. Corporación CONCIUDADANIA

70. Corporación Cultural para el desarrollo Arlequin y los juglares

71. Corporación Jurídica Libertad

72. Corporación para el Desarrollo Regional

73. Corporación para la Construcción de Estrategias en Pro del Desarrollo Humano, Social, Comunitario y Cultural CONPÁZES

74. Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos REINICIAR.

75. Corporación pro-futuro

76. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS.

77. Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar

78. Escuela Nacional Sindical

79. Familiares del colectivo 82

80. Familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.

81. Federación Agro minera del Sur de Bolívar

82. Fundación Arlequines

83. Fundación Desarrollo y Paz –FUNDEPAZ

84. Fundación Nydia Erika Bautista

85. Fundación Sumapaz

86. Fundación Territorios Por Vida Digna

87. Grupo de familiares de Crímenes de Estado de Boyacá “Vida, Memoria y Dignidad”

88. Grupo de investigación y Editorial Kavilando

89. Grupo Interdisciplinario por los derechos humanos GIDH

90. Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio -H.I.J.O.S.

91. Hijos e hijas por la Memoria y Contra la Impunidad

92. Instituto Popular de Capacitación – IPC

93. Jóvenes emprendedores víctimas de Puerto Caicedo

94. Juventud Rebelde Nariño

95. Mesa departamental de víctimas Caldas.

96. Mesa municipal de participación de víctimas de Barrancabermeja

97. Mesa municipal de participación de víctimas de Manizales

98. Mesa municipal de víctimas de Samaná, Caldas.

99. Mesa municipal Pacora, Caldas.

100. Mesa municipal víctimas Belarcazar, Caldas.

101. Mesa municipal víctimas Dorada, Caldas

102. Mesa Municipal Víctimas Marmato

103. Mesa municipal víctimas Risaralda, Caldas

104. Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales

105. Mujeres con futuro

106. Mujeres por la paz

107. Mujeres Víctimas del conflicto emprendedoras MUSVIEMS

108. Observatorio de paz integral – OPIN

109. Organización brisas de ponedera

110. Organización de mujeres del sur oriente de Montería

111. Organización de víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desaparición Forzada del Eje Cafetero Voces Unidas Exigiendo Justicia

112. Organización el progreso

113. Organización el renacer de palmar

114. Organización Mujeres víctimas por la paz

115. Organización Reverdecer

116. Organización Un Nuevo Amanecer- Concordia Magdalena

117. Organización víctimas de mujeres y hombres emprendedores de malambo

118. Organización víctimas por un mejor futuro

119. Parroquia nuestra señora del Carmen de la Espriella

120. Paz Completa

121. Quinto Mandamiento

122. Red Colombiana de lugares de Memoria

123. Red InterUniversitaria por la Paz -REDIPAZ124.

Red Político Artística de Mujeres Jóvenes

125. Semillas de dignidad y memoria

126.Tejiendo Memoria

127.Viva la Ciudadanía

128.Zona carretera Tumaco



