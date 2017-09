El partido de las Farc todavía no tiene jefatura

Después del lanzamiento oficial del partido político de las Farc en Bogotá el viernes, en una plaza de Bolívar llena de gente y banderas blancas con rosas rojas, esa organización quedó con la tarea inmediata de iniciar el trámite ante el Consejo Nacional Electoral para obtener la personería jurídica.



El nuevo partido, al cual denominaron Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y que conserva las siglas Farc, deberá, además, elegir a sus candidatos al Senado y la Cámara para las elecciones legislativas de marzo del 2018, en las que, independientemente de los resultados, tienen diez curules aseguradas, cinco en cada corporación.

Aunque estaba previsto que esas candidaturas fueran definidas por los 1.200 exguerrilleros que participaron en el congreso fundacional de su partido, el cual tuvo lugar entre el domingo y el jueves pasados, ellos encargaron esa tarea a la nueva dirección.



Esos exguerrilleros, elegidos por las bases de las Farc, trabajaron en 10 comisiones durante el congreso.



Luego, en plenaria, definieron los estatutos, el programa del partido y una nueva dirección nacional, conformada por 111 personas, que reemplazó al antiguo Estado Mayor, compuesto por 61 miembros.



A la nueva dirección nacional también le dejaron la misión de nombrar a la jefatura del partido, que, según dijo el exjefe guerrillero Pablo Catatumbo, será colectiva.



Esa decisión se tomó luego de que en la votación para la nueva directiva el que logró más votos fue Iván Márquez, mientas que Rodrigo Londoño, Timochenko, el jefe máximo de las Farc, quedó en quinto lugar. El segundo con más respaldo fue Catatumbo.



Está previsto que en noviembre, cuando comienza la inscripción de listas para el Congreso, el partido de la exguerrilla dé a conocer a sus candidatos para el Senado y la Cámara.



Sobre la posición de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Timochenko dijo el viernes: “Queremos una Colombia sin odios, venimos a profesar la paz” y afirmó que entre las banderas del partido están la lucha contra la corrupción, la defensa de las minorías y de las mujeres y la superación de la inequidad social.

Así los ven los partidos

La entrada de las Farc a la contienda electoral generó diversas reacciones entre los partidos políticos.



El senador y precandidato liberal a la presidencia, Luis Fernando Velasco, consultado por este diario, señaló que el partido de las Farc “será un jugador de izquierda más definido. En lugar de quitarles espacio a los partidos de esa orilla, ganará militancia de un gran número de colombianos que no se han sentido representados”.



“Al fin aparece en el espacio político un partido antisistema. Va a tener respaldo. Tenemos un sistema muy inequitativo, y alguien que haga política contra eso tendrá quien los acompañe”, agregó Velasco.



Ante el desprestigio que según los sondeos tienen los partidos, y que supera al de las Farc, Velasco afirmó que el Partido Liberal, “antes que asustarse” con la entrada de las Farc a la política, “tendrá que reformarse para defender intereses populares, en lugar de aspirar a un pedazo de gobierno, o no tendrá futuro”.



Por su parte, Antonio Navarro, senador y precandidato a la presidencia por la Alianza Verde, le deseó suerte al partido de las Farc y anticipó que “la tendrán cuesta arriba, por el nombre tan desacreditado que tienen”.



“Lo que sí es seguro es que no van a ganar las próximas elecciones”, añadió Navarro.



Iván Duque, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, calificó de “vergonzosa” y como un “golpe a la institucionalidad el anuncio rimbombante del partido de las Farc, cuando el país no conoce las listas de secuestrados, cuando no han entregado sus bienes para la reparación, cuando sus cabecillas no se han presentado a la justicia especial”.



El senador y precandidato presidencial por el Polo, Jorge Robledo, se limitó a decir que el Estado deberá darles todas las garantías a las Farc en su accionar político.



Timochenko dijo tener claro que el aterrizaje de las Farc en la política no será fácil.

Opinan

Iván Duque

Precandidato por el Centro Democrático



“Un anuncio rimbombante de un partido cuando no han entregado sus bienes es una vergüenza”.



Jorge Robledo

Precandidato por el Polo



“Hay que darles garantías para que actúen. Cambiar la acción militar por la política es buena idea”.



Antonio Navarro

Precandidato por la Alianza Verde



“Les deseo suerte. Les va a tocar cuesta arriba, tienen una opinión negativa muy grande”.



Luis Fernando Velasco

Precandidato liberal



“Al fin aparece un partido antisistema, tendrá respaldo con una realidad nacional tan inequitativa”.



JUAN CAMILO PEDRAZA

Redacción Paz