Gobierno ordena priorizar atención a niños desmovilizados de las Farc

El presidente Juan Manuel Santos acaba de ordenar que se le dé prioridad a la atención a los niños que estaban en las filas de la exguerrilla de las Farc, sobre todos los demás desmovilizados dentro de los procesos de reintegración.

Así quedó establecido en una directiva, firmada por Santos el pasado 2 de abril, en la cual se instruye a todas las entidades objeto del Presupuesto General de la Nación a que prioricen sus gastos de inversión en los procesos de reintegración de los menores de edad que dejaron las armas tras el proceso de paz.



La directiva –conocida por EL TIEMPO– enfatiza que estas entidades tienen que focalizar de inmediato los “recursos necesarios y así disponer de la oferta suficiente que permita avanzar en la implementación del proceso de reincorporación de estos jóvenes y adolescentes”. Y advierte que la mayoría habrá alcanzado los 18 años de edad para diciembre de 2018, por eso es urgente su atención inmediata.



La orden está dirigida a ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas del orden nacional, a las que se les advierte que los lineamientos de ejecución de los recursos deben enmarcarse en cuatro aspectos claves: individual, familiar, comunitario e institucional.



No obstante, en la directiva no se hace claridad sobre cuántos menores de edad son los que salieron de los campamentos de las Farc ni con cuántos recursos se cuenta específicamente para su atención.



De hecho, hay diferentes cifras sobre el número real de menores que estaban en las filas de la exguerrilla y, efectivamente, fueron desmovilizados. Ante la Agencia Colombiana para la Reintegración solo hay registrados 58 menores en los procesos de reincorporación.



Pero, según lo revela un reciente informe de las Naciones Unidas –que cita a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos–, a diciembre de 2017 las Farc habían entregado a 135 menores: 75 niñas y 60 niños.



“Entre el 13 de septiembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2017, se desvincularon 124. Y otros 11 salieron de la ilegalidad directamente y acudieron al ICBF, donde son atendidos”, le explicó a EL TIEMPO Paula Gaviria, alta consejera para los Derechos Humanos.



Y agregó que 86 de esos 135 ya cumplieron los 18 años, y que la directiva presidencial también busca que los 49 restantes no pierdan esta atención al cumplir la mayoría de edad este año.



Pero el de los menores de edad en las filas de las Farc es un asunto aún por aclarar.

Cifras no oficiales

La misma ONU, en un informe de hace apenas 15 días, advirtió que hay evidencia de que hubo desvinculaciones informales de niños en Cauca, Caquetá y Meta, antiguos fortines de guerra de las Farc.



Además, que en algunas zonas han retornado los reclutamientos ilegales para sus disidencias y para el Eln.



De inmediato, Pastor Alape, líder de la exguerrilla, aseguró que todos los menores que estaban en las Farc salieron.



“Hay una manipulación política del informe de Naciones Unidas. No se resaltan otros temas, como el asesinato de excombatientes”, señaló luego de que EL TIEMPO reveló el informe de la ONU.



Ya en enero de 2017, Alape había asegurado que tan solo 23 menores estaban en sus filas, dato que fue criticado por la Fiscalía General, que recordó que se trata de un delito de guerra por el que deben responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Lo concreto es que la intención de priorizar la atención a los niños exguerrilleros busca, entre otras cosas, evitar que los menores regresen a la criminalidad.



Por eso se ordena “garantizar el restablecimiento pleno de derechos, la reparación integral y la reincorporación e inclusión social”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com