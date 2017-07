Ya van 304 caletas de las Farc extraídas, faltan 475

La ONU informó este miércoles que ya son 304 las caletas con armas de las Farc extraídas. El organismo, que verifica el desarme de la guerrilla en el marco de los acuerdos de paz, tiene ubicadas 779 caletas en total.



Para el jefe de observadores de la Misión de la ONU, el general Javier Pérez Aquino, esto es un gran avance y espera que para el primero de septiembre se haya extraído la mayoría de las caletas de la guerrilla.

En este proceso se han podido recolectar 792 armas, 282.137 municiones de diferentes calibres de armas ligeras, 17.709 kilos de explosivos diversos, 3.863 granadas, de mano y de 40 mm, 694 minas antipersonal y otro tipo de material para explosiones.



Pérez Aquino también respondió este miércoles a las denuncias del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien dijo que en su departamento “guerrilleros de las Farc con miembros de las Naciones Unidas abrieron una caleta que no estaba reportada, sin la presencia del Ejército”.



Pérez Aquino aseguró que “todas las operaciones” hechas por la ONU están reportadas y ubicadas, incluyendo la mencionada por el gobernador.



“El trabajo de todas las caletas, sobre las que nos han informado las Farc, lo hemos realizado en coordinación con la Fuerza Pública”, dijo Pérez Aquino.



Sin embargo, le explicó a EL TIEMPO que en el acuerdo de La Habana no está contemplado que la Fuerza Pública esté en el sitio de la extracción de la caleta, pero “en todos los casos” la ONU ha solicitado acompañamiento de las Fuerzas Militares y de la Unidad Para la Edificación de la Paz (Uniped).



“Nosotros podríamos hacerlo solos, sin la Fuerza Pública, pero hemos solicitado que ellos siempre estén”, dijo Pérez Aquino.



Otra de las críticas del gobernador es que en la caleta que, según él, no estaba reportada, “pudo también” haberse guardado “dólares, dineros o droga”.



Sin embargo el Jefe de los observadores de la ONU aseguró que en todas las caletas se ha encontrado solo material de guerra. Entre el que están armas, municiones y explosivos que se han destruido en el sitio.

¿Cómo es la extracción de una caleta?

1. El comandante local de las Farc se reúne con el delegado de la ONU y el organismo recibe las coordenadas.



2. ONU y Farc hacen el planeamiento para la extracción dependiendo del material que esté enterrado.



3. Se le da la ubicación a la Fuerza Pública para que brinden la seguridad del cuadrante, que es de 2 kilómetros cuadrados, alrededor de la caleta. También se solicita acompañamiento de la Uniped.



4. La Fuerza Pública define la fecha en la que puede brindar seguridad, para extraer la caleta.



5. Las Farc ubican el sitio preciso y extraen, junto a la ONU, el material bélico.



6. Se hace el conteo del armamento y de los explosivos.



7. En las zonas se hace, por grupos de pequeñas cantidades, la destrucción del material inestable.



