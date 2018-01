Ante asesinatos, ONU pide garantías para que Farc haga política

Luego de que la exguerrilla de las Farc denunció que este martes fueron asesinados en Antioquia dos exguerrilleros y militantes del partido en que se transformaron, la misión de la ONU en el país expresó su preocupación por esos hechos, los cuales, a su juicio, “constituyen el primer atentado mortal en el marco del proceso electoral del 2018”.

Esa misión, que monitorea la reincorporación a la vida civil de los excombatientes y las garantías de seguridad para ellos y las comunidades que sufrieron el conflicto, condenó el asesinato de los exguerrilleros Wílmar Asprilla Allim y Ángel Montoya Ibarra, quienes participaban en actividades electorales con comunidades campesinas en el municipio antioqueño de Peque.



Asimismo, la misión instó a todas las instituciones competentes “a no escatimar esfuerzos para una pronta investigación y la judicialización de los responsables” y exhortó a que “se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos durante el proceso electoral”.



Sobre lo sucedido, personas de la comunidad e integrantes de la Policía dijeron haber escuchado varios disparos, a eso de las 11 a. m. de este martes. Al acercarse al lugar de los hechos, encontraron los cuerpos sin vida. Según la exguerrilla, el atentado ocurrió al terminar una reunión política. Su candidato a la Cámara de Representantes en Antioquia, Wilmar de Jesús Cartagena, más conocido como Darlinson, se habría salvado porque no pudo asistir debido a una cita médica.



Hasta la fecha, la exguerrilla ha registrado el homicidio de 36 excombatientes y 13 de sus familiares desde la firma del acuerdo de paz. Rodrigo Londoño, Timochenko, el jefe máximo y candidato presidencial de la Farc, llamó al Estado a proteger no solo a los excombatientes, sino a los líderes sociales. Para él, los responsables son “actores armados que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos”.



La misión de la ONU señaló que en las zonas más afectadas por el conflicto “prestará particular atención a las garantías de seguridad para todos los participantes de la contienda electoral, independientemente de su afiliación política”. El martes, la sede de la Farc en Cali, Valle, también fue amenazada por el ‘clan del Golfo’.



REDACCIÓN PAZ

EL TIEMPO

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com