El nuevo lío por la adecuación de zonas de desarme de las Farc

El Gobierno y las Farc tuvieron el lunes un nuevo debate sobre la demora en la adecuación de los 26 sitios del desarme de los guerrilleros.



Por un lado, desde la Casa de Nariño, el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que el retraso se debe, entre otras cosas, a que en “muchos campamentos los mismos comandantes de las Farc no han permitido que se avance”.

De acuerdo con él, “hacen exigencias que no corresponden a lo acordado” y detienen a los contratistas por varios días. A veces, hasta que se llega a un consenso con cada comandante de la zona.

“A este paso, tenemos que decir que los campamentos se van a demorar mucho más de lo planeado, y hay la invitación para que, mientras se resuelven una o dos cosas, se avance en el resto”, aseguró Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales.



Por su parte, las Farc argumentan incumplimiento del Gobierno, que no hay “la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad” y que no es cierto que haya avance de un 80 por ciento en la construcción de las áreas comunes en ninguna zona.



Según el jefe guerrillero ‘Pastor Alape’, los contratos son “mal realizados y sin desembolsos”.

Los reparos del Gobierno



- La construcción de zonas comunes y alojamientos debe ser paralela, pero las Farc dicen que cuando se acabe la construcción de las zonas comunes se comienza la de alojamientos.



- Las Farc exigen espacios no previstos, como zonas para audiovisuales y gimnasios. Según el Gobierno, en Tumaco pedían dos polideportivos, un estudio audiovisual, dos oficinas para comandantes, habitaciones de ladrillo, con aire acondicionado y área de 110 metros por soldado raso, y 120 metros por comandante. Además, una cancha sintética.



- Las Farc detienen la entrada de proveedores, no reciben las tejas, no reciben las paredes de ‘superboard’ a una cara y exigen que sean dobles.



- Hay bloqueos, dos o tres veces por semana, de parte de campesinos cercanos a las zonas, y no dejan pasar a los contratistas, ni a trabajadores ni el material.



- En algunas partes, luego de construidos los campamentos, las Farc dicen que no los querían ahí, y en algunos casos hay incremento desbordado de los arriendos.

Las quejas de las Farc



Las quejas de las F- Sostienen que no están solicitando materiales suntuosos, sino cosas elementales, como tejas.



- Piden que se den a conocer al país los contratos para la adecuación de las zonas de desarme y los precios de los productos que se están adquiriendo, para que todo ocurra con transparencia.



- Dicen que las paredes que les están enviando no tienen el grosor suficiente y por lo tanto no resisten y se parten.



- Aseguran que en la adecuación de los servicios públicos hay apenas un cumplimiento del 23 por ciento.



- Afirman que hay retrasos en las dotaciones de kits de aseo, ropa y calzado, sobre todo para atender a las madres gestantes y hombres enfermos.



- Según la guerrilla, hay pruebas documentales de que el avance del 80 % en las zonas veredales que argumenta el Gobierno no se corresponde con la realidad.



- Dicen que ha habido casos documentados que involucran a unidades militares incitando a los guerrilleros a desertar y acogerse al plan de desmovilización.



