Nuevo sitio para exguerrilleros en Cauca está en construcción

En La Barca, vereda de Patía, el nuevo espacio de reincorporación en Cauca para exguerrilleros de las Farc, apenas están en construcción los alojamientos. A ese sitio se trasladaron en noviembre del año pasado cerca de 200 excombatientes que dejaron sus armas en la antigua zona veredal de Policarpa, en Nariño, “por incumplimientos del Gobierno”, según los exguerrilleros, en materia de infraestructura.

En las últimas semanas, el Gobierno expidió un decreto para hacer oficial ese traslado y poder así iniciar la adecuación del terreno para la construcción de viviendas. La norma advierte que en Policarpa había “difíciles condiciones de acceso, problemas de conectividad y fragilidad ambiental que impedían la sostenibilidad de las acciones institucionales encaminadas a generar procesos a largo plazo, en el marco del proceso de reincorporación de las Farc”.



El comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, le explicó a EL TIEMPO que ese traslado se hizo con el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Agencia de Normalización y Reincorporación, de manera concertada con las antiguas Farc, luego de discusiones sobre las condiciones del terreno para iniciar un proyecto de productivo. “Es un terreno que puede ser comprado y en donde pueden establecer los exguerrilleros su nueva vida”, afirmó Rivera.

El exguerrillero Jacinto Constante, que está en el espacio de Patía, cuenta que en este momento, unos 64 exguerrilleros piensan adelantar su reincorporación en ese sitio. Sin embargo, este miércoles solo permanecían allí 10 excombatientes, pues el resto decidió pasar esta época del año con sus familias. “El traslado fue porque no hubo condiciones de vida, el Gobierno no cumplió con una sola construcción. Esperamos que ahora sí se dé porque es un espacio más cerca a la vía Panamericana”, dijo Constante.



El decreto que crea el espacio de Patía especifica que hasta el 1.º de abril, el Fondo de Programas Especiales para la Paz garantizará a los exmiembros de las Farc ubicados en el espacio de Patía la alimentación, la salud y podrá adelantar intervenciones de infraestructura.



Las autoridades caucanas aún tienen dudas sobre el traslado de este espacio de reincorporación a Patía. Francisco Arias, alcalde de ese municipio, ha dicho que no hay condiciones higiénicas ni de servicios públicos para garantizar la permanencia de los excombatientes.



REDACCIÓN PAZ

redaccionpaz@eltiempo.com

Con información de Popayán y Cali