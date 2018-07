En contexto: los congresistas de Farc que deben presentarse a la JEP

Este viernes, 31 exguerrilleros de Farc deberán presentarse a la primera audiencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, de la Justicia Especial para la Paz (JEP).



Dentro de esas 31 personas, 7 harán parte del Congreso de la República y EL TIEMPO le cuenta de quiénes se trata.

Los 7 congresistas

Los que estarían en el Senado y deben hacer presencia en la audiencia de la JEP son: Iván Márquez (Luciano Marín Arango), Carlos Lozada (Julián Gallo Cubillos) y Pablo Catatumbo (Jorge Torres Victoria).



Mientras que los que estarían en la Cámara de Representantes y deben asistir son: Byron Yepes (Jairo González Mora), Jesús Santrich (Seuxis Hernández), Marco Calarcá (Luis Alberto Albán) y Olmedo Ruiz (Omar de Jesús Restrepo).

Pablo Catatumbo, uno de los líderes de Farc. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Qué hablarán en la JEP?

Los 7 representantes de Farc en el Congreso y los otros 24 exguerrilleros llamados a la audiencia deberán entregar cuentas sobre los secuestros realizadas entre 1993 y 2012.



Durante ese lapso, se estima que hicieron entre 2.500 y 8.500 retenciones ilegales.



Según la JEP, los secuestros se habrían realizado de forma sistemática por al menos tres razones: “cobrar a familiares y allegados grandes sumas de dinero a cambio de la libertad del retenido; como forma de presión al gobierno nacional y como forma de demostrar control sobre la población civil”.

Los que no fueron citados

Los congresistas de Farc que no fueron citados a esta primera audiencia fueron 3, dos que estarán en el Senado (Sandra Ramírez y Victoria Sandino) y uno que estará en la Cámara (Jairo Quintero).



Ramírez (Griselda Lobo) es recordada por haber sido la compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez y por estar en la dirección nacional de la exguerrilla, al igual que Sandino (Judith Simanca Herrera).

Sandra Ramírez fue la compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez. Foto: AFP

Quintero (Reinaldo Cala Suárez), por su parte, es recordado por haber fundado la guerrilla en la Sierra Nevada de Santa Marta y por haber sido comandante del Bloque Magdalena Medio.

¿Qué pasará con Iván Márquez?

El pasado mes de abril Márquez aseguró que no tomaría posesión de su curul en el Senado por falta de garantías y de respeto.



Según Óscar Castelblanco, especialista en Derecho Constitucional y profesor investigador de la Universidad Libre, si Márquez no se posesiona, perderá la curul.

Iván Márquez, miembro de la Farc. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“La pierde para él como persona, pero no se le decreta silla vacía porque no lo sancionaron por corrupción ni narcotráfico”, comentó el experto, quien agregó que el reemplazo de Márquez debería ser la persona que sigue a los 5 primeros en la lista cerrada que Farc presentó para el Senado.



En este caso sería Israel Alberto Zúñiga Iriarte.

¿La curul de Santrich?

En el caso de Jesús Santrich, la propia Farc ha dicho que no hay problema de que él se posesione en la Cámara de Representantes, a pesar del proceso por narcotráfico en el que está involucrado.



“La Farc dice que Santrich no está inhabilitado, porque no hay sentencia condenatoria y solo tiene una medida preventiva que lo mantienen en la cárcel, pero como está privado de la libertad no puede ir al Capitolio a tomar posesión”, afirmó Castelblanco.

Caso Santrich Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Y es que el abogado explicó que la Constitución ordena que los congresistas deben posesionarse en el Capitolio el 20 de julio, a no ser que exista una causa justificable para que falten y puedan cumplir con ese requisito ante una autoridad competente, como un notario o juez.



“Yo creo que ellos intentarán que alguna autoridad vaya hasta el lugar de reclusión de Santrich (La Picota, en Bogotá), pero depende de que algún juez o notario quiera hacerlo”, señaló.



