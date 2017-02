El mensaje de tres mujeres Premio Nobel de Paz a Colombia

Este miércoles se llevó a cabo el conversatorio ‘El rol de las mujeres en la construcción de paz’, organizado por la embajada de Suecia durante el primer día de la 16.ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz.

Las protagonistas de este diálogo -que estuvo moderado por la periodista colombiana Patricia Janiot- fueron tres mujeres que han sido reconocidas con esta distinción por su lucha en la defensa de los derechos humanos: la estadounidense Jody Williams, Premio Nobel de Paz (1997), la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de paz en (1992), y la yemení Tawakkul Karman, Premio Nobel de Paz (2011).

Karman, de 37 años, es periodista y fundadora de Mujeres sin cadenas, una organización que desde el 2005 defiende los derechos humanos y la libertad de expresión.

En su intervención hizo un llamado a las mujeres para consolidar su independencia económica y de esta forma lograr una educación avanzada y aumentar el nivel de participación política.

Además, resaltó la importancia de que las mujeres estén a la cabeza de las grandes instituciones internacionales para que se produzcan verdaderas transformaciones y cambios en el mundo.

“La paz significa detener la injusticia y las mujeres somos especialistas en luchar contra la injusticia. Hemos tenido que defender nuestros derechos a toda costa”, señaló la Premio Novel yemení.

Por su parte, Jody Williams, de 66 años, reconocida por su lucha en la prohibición internacional del uso de minas antipersonales, aseguró que el pueblo tiene el deber de aprovechar las ventajas del proceso y cambiar su futuro de forma activa.

"No se queden esperando a que el Gobierno actúe porque si lo hacen, las cosas no cambiarán de la forma en que esperan. Hay que actuar, hay que ejercer la democracia, y aquí el papel de la mujer es fundamental, tenemos que hacer valer nuestros derechos y nuestra forma de concebir el mundo”, aseguró.

Williams también resaltó la relevancia de las iniciativas de las mujeres a nivel mundial, como lo que sucedió en la marcha de las mujeres contra el presidente de EE. UU., Donald Trump, un día después de su investidura. “Esto es un claro ejemplo de lo que debemos hacer, tenemos que movilizarnos y demostrar al mundo que unidas podemos lograr grandes cosas”.

La líder indígena Rigoberta Menchú ratificó la importancia de que la paz sea una política pública y la necesidad de dejar un pacto perdurable para las nuevas generaciones. Además, se refirió a su experiencia en la vida política en Guatemala.

“Cuando formé un partido político en mi país me criticaron porque no era política, por ser una Nobel de Paz, y luego cuando me involucré en la política me criticaron porque no tenía experiencia”.

A las mujeres muchas veces nos dicen que no podemos, que estamos destinadas para otras cosas y nos quieren relegar de lugares que han sido ocupados por hombres, y ante este panorama nos toca luchar más para llegar a esos lugares y ganar una posición en la que nos escuchen”.

Las tres coinciden en la necesidad de seguir fomentando la independencia en las mujeres, para que tengan el mismo poder para determinar su sociedad y sus propias vidas. Además, hicieron un llamado a la sociedad colombiana para avanzar hacia una mayor igualdad de género.

DIANA RINCÓN

Redacción ELTIEMPO.COM