Miembros de las Farc que cumplan 18 años recibirán trato como menores

Los menores de las Farc trasladados de las zonas veredales a los sitios transitorios de acogida, tan pronto cumplan 18 años, no serán retirados de este programa, sino que continuarán en el proceso como cualquier otro niño.



Así lo anunció Paula Gaviria, alta consejera para los Derechos Humanos, quien dijo que el Estado no puede, con el argumento de que han cumplido los 18, dejar a un lado la atención para ese adolescente que ha crecido en la guerra.



Gaviria afirmó, además, que hay muchos jóvenes que “no tienen tan clara su edad”, pues no cuentan ni siquiera con tarjeta de identidad.

“Hubo un caso de una niña que no tenía documento y una vez se le hizo el proceso con la Registraduría se confirmó que era mayor de edad”, le dijo la funcionaria a EL TIEMPO.



En ese caso, el proceso con la joven continuó de la misma manera que con cualquier otro menor.



De los 60 adolescentes que han salido de las zonas veredales, cinco ya han cumplido la mayoría de edad. Con ellos continuará el monitoreo para que desarrollen su vida en condiciones dignas.



Además, según explicó Gaviria, casi todos oscilan entre los 16 o 17 años y muchos están próximos a cumplir la mayoría de edad.

Así va el proceso

De acuerdo con la Alta Consejera, del primer grupo de 13 menores que salió de las filas de las Farc, el año pasado, sin estar en las zonas, ocho ya están con sus familias y cinco están bajo la protección del Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), mientras se define su situación.



De los otros 47 que están en los sitios de acogida, el 80 por ciento ya ha establecido algún tipo de contacto con sus familiares y por lo menos a 20 sus familias ya los visitaron.



Aún no se sabe con exactitud cuántos niños faltan por salir de las zonas veredales.



